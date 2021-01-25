QNB eFinans 2020’nin de en iyi e-Fatura servis sağlayıcılarından biri oldu

QNB eFinans ERP bağımsız altyapısı ile en büyük kurumsal firmalardan KOBİ’lere kadar yüksek hizmet kalitesi ve yenilikçi çözümler sunan bir fintech olarak, iki yıl üst üste Avrupa’nın En İyi e-Fatura Çözüm Sağlayıcılarından biri oldu. Silikon Vadisi’nde yayınlanan ve alanında en önemli dergilerden biri olarak kabul edilen CIO Applications tarafından verilen bu ödüle Türkiye’den yalnızca QNB eFinans sahip.

Anlık çalışan, çoklu sistem ve kullanıcı altyapısıyla 68 binden fazla müşterisine hizmet veren QNB eFinans; e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv, e-İrsaliye, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM), e-Müstahsil Makbuzu (e-MM) gibi e-Dönüşüm ürünleri ve bu ürünlere katma değerli ürün ve hizmetler sunuyor. Avrupa e-Fatura Hizmet Sağlayıcıları Birliği’nin (EESPA) ilk Türk üyesi de olan şirket, QNB Finansbank’la birlikte hayata geçirdiği Dijital Köprü platformuyla da KOBİ’lerin dijitalleşme sürecini kolaylaştırmak ve hızlandırmak için KOBİ’lere inovatif çözümler sunuyor.

İki yıldır üst üste kazanılan bu ödülle ilgili konuşan QNB eFinans Genel Müdürü Okay Yıldırım şunları söyledi; “QNB eFinans olarak, biz, ticari ve finansal hayatta kullanılan dokümanları dijitalleştirerek firmalara daha hızlı, daha verimli ve daha doğru çözümlerle hizmet verme hedefiyle yola çıktık. Bugün geldiğimiz noktada bu hedefimizi büyük ölçüde gerçekleştirdik. 2013 yılından bu yana sektörde pek çok ilki hayata geçirdik. İnovatif yaklaşımımızla e-Ticaret’te kapıda ödemeye yönelik çözümler hatta ürünlerimizle yine e-Ticaret’te paketleme süreçlerini dahi etkileyen geliştirmeler ve iş birlikleri yaptık. Yakın zamanda QNB Finansbank ile başlattığımız Dijital Köprü projesi ile de KOBİ’lerin dijitalleşmesinde önemli bir rol oynuyoruz. ERP bağımsız altyapımız sayesinde isteyen her firmaya sıfır ek yazılım maliyetiyle, kolayca çalışabilecekleri sistemlerimiz ve uçtan uca uzaktan desteğimiz ile güvenlik seviyemizden ödün vermeden hizmet vermeye devam edeceğiz.”

Yıldırım; “İnovatif ürünlerin ve kaliteli hizmet üretmenin önemli olduğu bilinciyle hareket ediyoruz ve bu yaklaşımımızın dünyanın farklı yerlerinde bile fark edilerek ödüllendirilmesi bizlere büyük mutluluk verdi” dedi.