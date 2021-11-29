Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ankara’da öğrencilerle bir araya geldi

Türk tarihçi, Akademisyen, Yazar İlber Ortaylı Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ankara’da öğrencilerle bir araya gelerek “Bir Duayenin Yolundan” isimli söyleşiye katıldı.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Odtülüler Yusuf Öncebe Eğitim Kurumlarının düzenlediği “Bir Duayenin Yolundan” isimli söyleşide 24 Kasım Öğretmenler günü öğretmenler ve öğrenciler ile birlikte Grand Ankara Otelinde bir araya geldi.

Prof. Dr. Ortaylı söyleşide, tarihin günümüze etkisini, entelektüel insan olmanın önemini, geçmişin bugün ve gelecekte tarihin öğreticiliğini yaşamlara ilke edinmenin gerektiğine dikkat çekerek öğretmen ve öğrencilerin doğru Türkçe kullanımını vurguladı. Prof. Dr. Ortaylı; söyleşide öğretmen ve öğrencilerin sorularına da keyifli ve esprili kişiliğiyle cevaplar verdi.