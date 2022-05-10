Özel öğrenciler Gakkobüs ile şehir turu attı

Elazığ’da özel öğrenciler, tur otobüsü ’Gakkobüs’ ile şehir turu atarak eğlendi.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle kent genelinde çeşitli etkinler yapılıyor. Bu çerçevede Elazığ Özel Eğitim Uygulama Okulu farklı bir etkinliğe imza attı. Elazığ Belediyesi Tur Otobüsü Gakkobüs’e binen özel öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde müzik dinletisi ile şehir turu attı. Öğrenciler düzenlenen etkinlikte doyasıya eğlendi.

Etkinlik hakkında bilgi veren okul müdürü Caner Kaya, “10-16 Mayıs Engelliler Haftası çerçevesinde, tüm dünyada ülkemizde ve ilimizde de olduğu gibi okulumuzda da etkinlik programı düzenlendi. Hafta boyu etkinlerimiz devam edecektir. Elazığ Belediyesi’nin destekleri ile öğrencilerimiz tur otobüsü eşliğinde şehir turu attı. Asıl amacımız olan toplumsal farkındalık oluşturma çalışmalarına katıldılar. Okulumuzun misyonu çerçevesinde yıl içerisinde değişik tarihlerde etkinlikler yaparak toplumu bilinçlendirme çalışmalarımız devam etmektedir. Engelleri, el ele vererek aşacağımızdan eminiz” dedi.