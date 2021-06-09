Özel çocuklara tam zamanlı eğitim teklifi

Bursa’da son bir yıldır akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları ile saha çalışmaları yapan Bursa Kent Konseyi, özel yetenekli çocuklar için "tam zamanlı okul" teklifinde bulundu.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, özel yetenekli çocuklara beşerî sermaye olarak bakılması gerektiğini ve bir ülkenin kalkınmasında bu sermayenin çok büyük önem taşıdığını söyledi. İkinci Dünya Savaşı sonrası açlık sınırında olan Güney Kore’nin günümüzde bir ekonomi devi hâline gelmesinin asıl sebeplerinden birinin özel yetenekli çocuklara verdiği önem olduğunu ifade eden Orhan, Güney Kore’de 2003 yılında ‘Özel Yetenekliler Eğitimi Kanunu’ çıkarıldığını ve bu kanunda ‘Özel Yeteneklilere Tam Zamanlı Okullar’ kurulduğunu kaydetti. Özel yetenekli çocuklarla ilgili son bir yıldır Bursa’da konunun uzmanları ile saha çalışmaları yaptıklarını ifade eden Orhan, Bursa’daki Durum Analizi Raporunu ve yapılması gerekenlerle ilgili önerilerini düzenlediği basın toplantısında kamuoyu ile paylaştı.

Türkiye’de özel eğitim ihtiyacı olan fertlerin yasa ve yönetmeliklerle belirlendiğini ve engellilerle birlikte özel yetenekli çocukların aynı kanunî düzenleme içinde değerlendirildiğini kaydeden Orhan, ancak engelliler için açılacak devlet ve özel eğitim kurumları desteklenirken, özel yetenekli öğrenciler için yeterli destek sağlanamadığını vurguladı. Yapılan araştırmalarda öğretmen ve yöneticilerin yarısından fazlasının okul öncesi ve ilköğretime yönelik uygulanan tanılama testlerini yeterli bulmadıklarının belirlendiğini dile getiren Orhan, “Devlet imkânları dâhilinde özel yetenekli çocuklar için açılan destek odaları, BİLSEM’ler, okullar aracılığı ile bu açığı kapatmaya çalışsa da yeterli gözükmemektedir. Bugüne kadar görülmüştür ki bu iyi niyetli çalışmalar ihtiyacı karşılamamaktadır. Ülkemizin geleceğini inşa edecek özel yetenekli öğrenciler için tam zamanlı özel müfredat uygulanan okulların açılması elzemdir. Yapılması gereken bu çocuklarımızı görmezden gelmek değil onlara fırsat oluşturmaktır. Ülkemize baktığımızda sadece bu öğrenciler için iki okulun tam zamanlı hizmet verdiği görülmektedir. Birinin özel bir vakıf aracılığı ile sadece lise kısmı diğerinin ise Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde sadece 84 öğrenci ile İstanbul‘da eğitim verdiği görülmüştür. Bursa’ya baktığımızda ise İl Millî Eğitim Müdürlüğü kayıtlarına göre 590.380 öğrencimiz eğitim-öğretim görmektedir. Yapılan araştırmalarda bu öğrencilerin en az yüzde 2’si kadarını özel yetenekli kabul edersek 11.807 öğrencimiz bu kapsamdadır. Burada bu özel yetenekli öğrencilerimiz için ilkokuldan liseye ve hatta ileride üniversiteye kadar dönüşebilecek ve ülkemize rol model olacak ve tüm Türkiye’de yaygınlaşarak kurulabilecek özel yetenekliler tam zamanlı okulun kurulması teklifimizi bütün Bursa ile paylaşmak istiyoruz” diye konuştu.