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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün: "14-18 Ekim tarihlerinde tercihlerini aldığımız 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır."

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün: "14-18 Ekim tarihlerinde tercihlerini aldığımız 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır."

Eğitim 22.10.2021, 10:07
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün: "14-18 Ekim tarihlerinde tercihlerini aldığımız 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır."

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün: "14-18 Ekim tarihlerinde tercihlerini aldığımız 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır."

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