Son Dakika
Leyleklerin yuva yapması nedeniyle yenileme çalışmaları ertelenen 386 yıllık caminin restorasyonu tamamlandı
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün: "14-18 Ekim tarihlerinde tercihlerini aldığımız 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır."
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün: "14-18 Ekim tarihlerinde tercihlerini aldığımız 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır."
Eğitim 22.10.2021, 10:07
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün: "14-18 Ekim tarihlerinde tercihlerini aldığımız 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır."