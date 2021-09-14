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ÖSYM Başkanı Aygün: "Değerli DGS adaylarımız, 27 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-DGS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınıza http://sonuc.osym.gov.tr‘den ulaşabilirsiniz. Sonuçlarınızın hayırlı olmasını temen
ÖSYM Başkanı Aygün: "Değerli DGS adaylarımız, 27 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-DGS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınıza http://sonuc.osym.gov.tr‘den ulaşabilirsiniz. Sonuçlarınızın hayırlı olmasını temenni eder, lisans eğitiminizde başarılar dilerim."
Eğitim 14.09.2021, 14:06
ÖSYM Başkanı Aygün: "Değerli DGS adaylarımız, 27 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-DGS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınıza http://sonuc.osym.gov.tr‘den ulaşabilirsiniz. Sonuçlarınızın hayırlı olmasını temenni eder, lisans eğitiminizde başarılar dilerim."