ÖSYM Başkanı Aygün: "2022 YKS’ye başvuran toplam aday sayısı 3 milyon 243 bin 425"

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "18-19 Haziran’da gerçekleştireceğimiz 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2022-YKS) başvuran toplam aday sayısı 3 milyon 243 bin 425. 18 Haziran Cumartesi günü uygulayacağımız Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) başvuran aday sayısı 3 milyon 234 bin 409. 19 Haziran Pazar günü sabah oturumunda uygulayacağımız Alan Yeterlilik Testleri’ne (AYT) başvuran aday sayısı 2 milyon 56 bin 512. 19 Haziran Pazar günü öğleden sonra oturumunda uygulayacağımız Yabancı Dil Testi’ne (YDT) başvuran aday sayısı 168 bin 430. 2022-YKS’ye girecek tüm adaylara şimdiden başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

ÖSYM Başkanı Aygün, şöyle devam etti:

"Genel toplamda 2022-YKS'de 1 milyon 590 bin 391 (yüzde 49) aday kadın, 1 milyon 653 bin 34 (yüzde 51) aday ise erkeklerden oluşuyor. Sınava girecek adayların yaş ortalaması 23,8, beklenildiği gibi 18-20 yaş aralığında yoğunlaşma var. En yaşlı adayımız 88 yaşında. 30-88 yaş aralığında 578 bin 163 aday bulunmaktadır. 50-88 yaş aralığında 43 bin 787 adayımız yer almaktadır."