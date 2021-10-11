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Online kodlamada güz dönemi başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin çocukların bilim ve teknolojiyi sevmeleri maksadıyla başlattığı ‘Robokod Robotik Yazılım ve Kodlama online güz dönemi eğitimleri 18 Ekimde başlıyor.

Eğitim 11.10.2021, 12:58
Online kodlamada güz dönemi başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin çocukların bilim ve teknolojiyi sevmeleri maksadıyla başlattığı ‘Robokod Robotik Yazılım ve Kodlama online güz dönemi eğitimleri 18 Ekimde başlıyor.

Robokod Kodlama ve Yazılım Otobüslerinde yüz yüze verilen eğitimler pandemi sebebiyle online yapılmaya devam ediyor. Ücretsiz olan eğitimler Zoom programı üzerinden online olarak yapılacak. 7-10 ve 11-17 yaş arası öğrencilerin katılabileceği eğitimler 18 Ekim - 12 Kasım tarihleri arasında 4 hafta süreyle yapılacak. Eğitimler, Kodlamaya Giriş Eğitimi (Code.org), Arduino Robotiğe Giriş ve Algoritma Eğitimi, Scratch Eğitimi olmak üzere 3 ana başlıktan oluşuyor.

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