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OMÜ sağlık, fen ve yaşam bilimleri alanında dünya sıralamasında

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) sağlık, fen ve yaşam bilimleri alanında dünya sıralamasına girdi.

Eğitim 20.09.2021, 11:57
OMÜ sağlık, fen ve yaşam bilimleri alanında dünya sıralamasında

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) sağlık, fen ve yaşam bilimleri alanında dünya sıralamasına girdi.

OMÜ, dünyanın saygın üniversite sıralama kuruluşlarından Times Higher Education’ın (THE) 2022 konulara göre dünya derecelendirmelerinde 3 alanda sıralamaya girmeyi başardı. Açıklanan sıralamalarda OMÜ; klinik ve sağlık alanında 601+, yaşam bilimleri alanında 801+, fen bilimleri alanında 1001+ sıralamasında yer aldı.

İlk etapta listedeki klinik ve sağlık, yaşam bilimleri, fen bilimleri ve psikoloji alanlarına ait sonuçlar açıklanırken ilerleyen tarihlerde mühendislik, bilgisayar bilimi, sosyal bilimler, işletme ve ekonomi, eğitim, hukuk, sanat ve beşeri bilimler kategorilerinin açıklanacağı duyuruldu.

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