Okullar yarın başlayacak yüz yüze eğitim için hazır

Yarın başlayacak yüz yüze eğitim öncesinde ülke genelinde, okullarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları başladı. Tüm okullara el dezenfekte üniteleri yerleştirildi. Okulların bahçeleri, giriş ve sınıf kapıları, kapı kolları, koridorlar, ortak kullanım alanları, sıra ve sandalyeler, tuvaletler başta olmak üzere ayrıntılı bir dezenfekte ve temizlik çalışması yapılıyor. Bu kapsamda Çankaya İlkokulu'nda da çalışmalar yapıldı.