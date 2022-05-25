Okudukları kitapların masal kahramanı oldular

Çocuklara kitap okuma alışkanlığını kazandırmak ve sosyal becerilerini artırmak için yapılan kitap fuarında öğrenciler, okudukları kitapların masal kahramanı oldu. 4 gün sürecek olan kitap fuarı hakkında konuşan Altınküre Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakarya, “Bazen bir kelime, bir cümle insan hayatında inanılmaz değişikliklere sebep olabiliyor. İşte bu değişiklikleri sağlayabilmemiz için; insanlarımızı, çocuklarımızı, gençlerimizi kitaplarla buluşturmamız gerekiyor” dedi.

Özel Altınküre Okulları, Sakarya’da gerçekleştirdiği projelere bir yenisini daha ekleyerek şehir genelindeki tüm öğrenciler için kitap fuarı kurdu. Çeşitli etkinliklerin yer aldığı fuarda, tüm öğrencilere kitap okuma alışkanlığını ve sosyal becerilerini geliştirmeleri amaçlanırken il genelindeki tüm öğrenciler ve vatandaşlar fuara davet edildi.

Öğrenci ve velilerin yoğun ilgi gösterdiği fuarda, çocuklar okudukları kitaplardaki masal kahramanları oldu. Sevdiği kitabın masal kahramanı olan 3’üncü sınıf öğrencisi Erva Dindar, kitap okumayı çok sevdiğini ifade ederken Zeynep Nisa Özcan ise, okulun sunmuş olduğu etkinlikte eğlendiğini ve masal kahramanı olduğu için mutlu olduğunu aktardı. Fuarın açılışı sonrasında açıklamalarda bulunan okulun yönetim kurulu başkanı Ahmet Sakarya, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teşekkür ederek çocuklara okuma bilincini en iyi şekilde aşılamak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

“Gençlerin iyi şartlarda yetişebilmesi için kitap çok önemli”

Şehir geneline açık bir fuar olduğunu aktaran okulun yönetim kurulu başkanı Ahmet Sakarya Ahmet Sakarya, “Etkinliğimiz Altınküre Okulları olarak birincisini düzenlemiş olduğumuz bir kitap fuarı. Dünyada şuanda gençlerin iyi şartlarda yetişebilmesi için kitap çok önemli. Bunu da biz Altınküre Okulları olarak uzun zamandır düşünüyorduk. Bir özel okul olarak ilk defa Sakarya’da kitap fuarı düzenleyelim düşüncesi ile yola çıktık. Sakarya’da bulunan tüm öğrencilerimizi, velilerimizi seçkin yazarlarımızla ve kaliteli kitaplarla buluşturmayı amaçlayarak 25 Mayıs’ta başlayıp 28 Mayıs’a kadar sürecek olan Serdivan Altınküre Kampüsü’nde bir kitap fuarı düzenlemeyi düşündük. Bu çerçevede özellikle açılışta masal kahramanlarıyla birlikte öğrencilerimizi kitaplarla buluşturduk. Netice itibari ile tüm Sakarya’ya açık olan bu kitap fuarımıza herkesi bekliyoruz. Ayrıcalıklı bir çalışma oldu. İnşallah birincisini yapmış olduğumuz bu fuarı uzun yıllar devam ettireceğiz. Daha güzel çalışmalar ile Sakarya halkına hizmet etmeye çalışacağız” dedi.

“Bir kelime, bir cümle insan hayatında inanılmaz değişikliklere sebep olabiliyor”

Kitapların yazarlarıyla öğrencilerin buluştuğu bir fuar gerçekleştirdiklerini aktaran Sakarya, “Bazen bir kelime, bir cümle insan hayatında inanılmaz değişikliklere sebep olabiliyor. İşte bu değişiklikleri sağlayabilmemiz için; insanlarımızı, çocuklarımızı, gençlerimizi kitaplarla buluşturmamız gerekiyor. Kitaplarla buluşan insanın oradan alabileceği bir kelime, bir cümleyle birlikte inanılmaz bir farkındalık oluşturabiliyor. Biz de bu farkındalığı oluşturmak istedik ve okulumuzu bir kitap evi olarak düzenlemeye çalıştık. Sakarya’da bulunan tüm devlet ve özel okulları davet ettik. En az 3-4 bin öğrenci bekliyoruz. Bunun yanı sıra velilerimize de açık fuarımız. Velilerimizden de büyük bir talep var. 7 tane yazarımızla da öğrencilerimizi buluşturacağız. O buluşmada kitaplarını imzalayacaklar, konferanslar verilecek. Bunun dışında bazı eğitim ve etkinlikler de yapacağız” diye konuştu.

“Çocuklara ulaşmak ve onlarla iletişim kurmak benim için çok özel”

Fuarın açılışına katılan çocuk kitapları yazarı Ömür Uzel ise, “Yapılan etkinlik çok güzel ve özel bir etkinlik. Çocuk kitapları fuarı Sakarya’da özel okullar çerçevesinde Altınküre Okullarında ilk kez yapılıyormuş ve bende davetli olarak burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Çocuklara ulaşmak, onlara dokunmak ve onlarla iletişim kurmak benim için çok özel. Çocukların bir şekilde kitaplarla aralarının iyi olmasını sağlamak, onlara kitapların önemini anlatmak ve vurgulamak bizim buradaki görevimiz” şeklinde konuştu.