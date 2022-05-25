banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Tazesinin kilosu 300, tozu bin 800 TL
Tazesinin kilosu 300, tozu bin 800 TL
Bugün hava nasıl olacak? 25 Mayıs 2022
Bugün hava nasıl olacak? 25 Mayıs 2022
Piyasalar güne nasıl başladı?
Piyasalar güne nasıl başladı?
LPG'ye zam kapıda!
LPG'ye zam kapıda!

Okudukları kitapların masal kahramanı oldular

Çocuklara kitap okuma alışkanlığını kazandırmak ve sosyal becerilerini artırmak için yapılan kitap fuarında öğrenciler, okudukları kitapların masal kahramanı oldu. 4 gün sürecek olan kitap fuarı hakkında konuşan Altınküre Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakarya, “Bazen bir kelime, bir cümle insan hayatında inanılmaz değişikliklere sebep olabiliyor. İşte bu değişiklikleri sağlayabilmemiz için; insanlarımızı, çocuklarımızı, gençlerimizi kitaplarla buluşturmamız gerekiyor” dedi.

Eğitim 25.05.2022, 14:25
Okudukları kitapların masal kahramanı oldular

Çocuklara kitap okuma alışkanlığını kazandırmak ve sosyal becerilerini artırmak için yapılan kitap fuarında öğrenciler, okudukları kitapların masal kahramanı oldu. 4 gün sürecek olan kitap fuarı hakkında konuşan Altınküre Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakarya, “Bazen bir kelime, bir cümle insan hayatında inanılmaz değişikliklere sebep olabiliyor. İşte bu değişiklikleri sağlayabilmemiz için; insanlarımızı, çocuklarımızı, gençlerimizi kitaplarla buluşturmamız gerekiyor” dedi.

Özel Altınküre Okulları, Sakarya’da gerçekleştirdiği projelere bir yenisini daha ekleyerek şehir genelindeki tüm öğrenciler için kitap fuarı kurdu. Çeşitli etkinliklerin yer aldığı fuarda, tüm öğrencilere kitap okuma alışkanlığını ve sosyal becerilerini geliştirmeleri amaçlanırken il genelindeki tüm öğrenciler ve vatandaşlar fuara davet edildi.

Öğrenci ve velilerin yoğun ilgi gösterdiği fuarda, çocuklar okudukları kitaplardaki masal kahramanları oldu. Sevdiği kitabın masal kahramanı olan 3’üncü sınıf öğrencisi Erva Dindar, kitap okumayı çok sevdiğini ifade ederken Zeynep Nisa Özcan ise, okulun sunmuş olduğu etkinlikte eğlendiğini ve masal kahramanı olduğu için mutlu olduğunu aktardı. Fuarın açılışı sonrasında açıklamalarda bulunan okulun yönetim kurulu başkanı Ahmet Sakarya, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teşekkür ederek çocuklara okuma bilincini en iyi şekilde aşılamak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

“Gençlerin iyi şartlarda yetişebilmesi için kitap çok önemli”

Şehir geneline açık bir fuar olduğunu aktaran okulun yönetim kurulu başkanı Ahmet Sakarya Ahmet Sakarya, “Etkinliğimiz Altınküre Okulları olarak birincisini düzenlemiş olduğumuz bir kitap fuarı. Dünyada şuanda gençlerin iyi şartlarda yetişebilmesi için kitap çok önemli. Bunu da biz Altınküre Okulları olarak uzun zamandır düşünüyorduk. Bir özel okul olarak ilk defa Sakarya’da kitap fuarı düzenleyelim düşüncesi ile yola çıktık. Sakarya’da bulunan tüm öğrencilerimizi, velilerimizi seçkin yazarlarımızla ve kaliteli kitaplarla buluşturmayı amaçlayarak 25 Mayıs’ta başlayıp 28 Mayıs’a kadar sürecek olan Serdivan Altınküre Kampüsü’nde bir kitap fuarı düzenlemeyi düşündük. Bu çerçevede özellikle açılışta masal kahramanlarıyla birlikte öğrencilerimizi kitaplarla buluşturduk. Netice itibari ile tüm Sakarya’ya açık olan bu kitap fuarımıza herkesi bekliyoruz. Ayrıcalıklı bir çalışma oldu. İnşallah birincisini yapmış olduğumuz bu fuarı uzun yıllar devam ettireceğiz. Daha güzel çalışmalar ile Sakarya halkına hizmet etmeye çalışacağız” dedi.

“Bir kelime, bir cümle insan hayatında inanılmaz değişikliklere sebep olabiliyor”

Kitapların yazarlarıyla öğrencilerin buluştuğu bir fuar gerçekleştirdiklerini aktaran Sakarya, “Bazen bir kelime, bir cümle insan hayatında inanılmaz değişikliklere sebep olabiliyor. İşte bu değişiklikleri sağlayabilmemiz için; insanlarımızı, çocuklarımızı, gençlerimizi kitaplarla buluşturmamız gerekiyor. Kitaplarla buluşan insanın oradan alabileceği bir kelime, bir cümleyle birlikte inanılmaz bir farkındalık oluşturabiliyor. Biz de bu farkındalığı oluşturmak istedik ve okulumuzu bir kitap evi olarak düzenlemeye çalıştık. Sakarya’da bulunan tüm devlet ve özel okulları davet ettik. En az 3-4 bin öğrenci bekliyoruz. Bunun yanı sıra velilerimize de açık fuarımız. Velilerimizden de büyük bir talep var. 7 tane yazarımızla da öğrencilerimizi buluşturacağız. O buluşmada kitaplarını imzalayacaklar, konferanslar verilecek. Bunun dışında bazı eğitim ve etkinlikler de yapacağız” diye konuştu.

“Çocuklara ulaşmak ve onlarla iletişim kurmak benim için çok özel”

Fuarın açılışına katılan çocuk kitapları yazarı Ömür Uzel ise, “Yapılan etkinlik çok güzel ve özel bir etkinlik. Çocuk kitapları fuarı Sakarya’da özel okullar çerçevesinde Altınküre Okullarında ilk kez yapılıyormuş ve bende davetli olarak burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Çocuklara ulaşmak, onlara dokunmak ve onlarla iletişim kurmak benim için çok özel. Çocukların bir şekilde kitaplarla aralarının iyi olmasını sağlamak, onlara kitapların önemini anlatmak ve vurgulamak bizim buradaki görevimiz” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
25°
açık