Öğretmeni, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı anlattı: "Çok terbiyeli, uslu bir öğrenciydi"

Kocaeli’de yaşayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öğretmeni Müzekka Gürbüz, "Çok terbiyeli biriydi. Hakikaten de terbiyeli, uslu bir öğrenciydi. Başka çocuklar gibi yaramazlık yapmazdı. Ön sırada oturuyordu, dinliyordu. Sorduğumda cevap veriyordu" dedi. Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı görevine layık olduğunu söyleyen Gürbüz, "Başımızda böyle biri bulunduğu için Allah’a şükrederim, dua ederim. İslam aleminde, dünyada böyle biri yoktur" diye konuştu.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşayan 92 yaşındaki emekli öğretmen Müzekka Gürbüz, ortaokulu Bulgaristan’da bitirdikten sonra Türkiye’ye gelerek, 1950’li yıllarda İstanbul İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Eğitim yolculuğuna Yüksek İslam Enstitüsü’nde devam eden Gürbüz, daha sonra mezun olduğu İstanbul İmam Hatip Lisesi’nde öğretmenlik görevine başladı. Hem İstanbul İmam Hatip Lisesi’nin hem de Yüksek İslam Enstitüsü’nün ilk mezunlarından olan Müzekka Gürbüz, birçok başarılı öğrenci yetiştirdi. Gürbüz’ün öğrencileri arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da vardı.

"İstanbul İmam Hatip Lisesi’nin ilk mezunlarındanım"

1930 yılında Bulgaristan’ın Rusçuk kentinde dünyaya geldiğini, ortaöğretimi de yine burada tamamladığını söyleyen Gürbüz, o dönemler Rusçuk’ta Osmanlı geleneğinin yaşatıldığını, okulu da Osmanlıca öğrenerek bitirdiğini belirtti. 1950’li yıllarda Türkiye’ye geldiğini ifade eden Gürbüz, "Burada İmam Hatip Lisesi açıldı, Bulgaristan’da kapandı. Allah’ın hikmeti. Buraya geldim. İstanbul İmam Hatip Lisesi’nin ilk mezunlarındanım. Sonra Yüksek İslam Enstitüsü açıldı, orayı da bitirdim. Ondan sonra öğretmen oldum. Birçok ismini sayamadığım genci mezun ettik. Hepsi görev aldılar, vazifelerini yapıyorlar. Güzel yerlere geldiler, aralarından Cumhurbaşkanı bile çıktı" dedi.

"Terbiyeli, uslu bir öğrenciydi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öğrencilik yıllarını anlatan emekli öğretmen Müzekka Gürbüz, "Çok terbiyeli biriydi. Hakikaten de terbiyeli, uslu bir öğrenciydi. Başka çocuklar gibi yaramazlık yapmazdı. Ön sırada oturuyordu, dinliyordu. Sorduğumda cevap veriyordu. Öyle iyi bir çocuktu. Bilirsiniz, talebeler arasında binbir türlü çocuklar var. Yerinde duramayanlar olurdu ama o akıllı, uslu dersi dinliyordu. Bugün başımızda olmasına duacıyız, Allah korusun. Memleketimiz için bir şanstır. Her kula nasip olmaz. Memleketimizi Allah düşmanının şerrinden korusun, dua edelim. Allah yardımcıları olsun" diye konuştu.

"İslam aleminde yoktur, dünyada böyle biri yoktur"

Müzekka Gürbüz, Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı görevine layık olduğunu belirterek, "Muhakkak iş yapacağı belliydi. Cumhurbaşkanı olacağını nereden bilebilirdim. Cumhurbaşkanı dahi oldu. O göreve layıktır. İyi bir talebiydi. Başımızda böyle biri bulunduğu için Allah’a şükrederim, dua ederim. İslam aleminde yoktur, dünyada böyle biri yoktur" şeklinde konuştu.

"Öğretmen demek öğreten demektir"

Genç öğretmenlere tavsiyelerde bulunan Gürbüz, "Genç öğretmenler öğretsinler. Biz çok öğretmen gördük. Muhabbet eden öğretmen de gördük, dersini doğru düzgün veren öğretmen de gördük. Hepsini gördük. Öğretmen öğretir. Öğretmen demek öğreten demektir. Hepsinin günahını almayayım ama bazı öğretmenler vardı gelirler doğru dürüst ders anlatmazlar, muhabbet ederlerdi. Öğretmen dediğin çocuklarla tabii konuşacak ama hep sürekli muhabbet olmaz, sürekli de ders olmaz. Gelir gelmez derse başlamak ve sonuna kadar ders anlatmayı talebe anlamaz. Bunu ayarlamak lazım" ifadelerini kullandı.

92 yaşındaki emekli öğretmen Müzekka Gürbüz, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü de kutladı.