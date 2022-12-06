Öğrencilerin sıcak yemeği meslek lisesinde hazırlanıyor

Kırıkkale’de taşımalı sistemle eğitim gören 3 bin öğrencinin günlük sıcak yemeği meslek lisesinde hazırlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın taşımalı sistemle eğitim gören öğrencilere ücretsiz yemek sağlanması çalışmalarına, Kırıkkale Şehit Musa Saydam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de destek veriyor. Öğrenciler, usta öğreticilerin rehberliğinde günlük 3 bin öğrenci için yemek hazırlıyor. Gündüz hazırlıklara başlayan öğrenciler, okullara taze ve sıcak yemeklerin ulaştırılması için vardiyalı olarak mesai yapıyor. Büyük bir emek ve özenle hazırlanan yemekler, özel saklama kaplarıyla 8 ilçeye gönderiliyor. Öğrenciler, aynı zamanda iş hayatına atılmadan önce de tecrübe kazanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, meslek lisesi tarafından günlük hazırlanan 3 çeşit sıcak yemeği 3 bin öğrenciye ulaştırdıklarını söyledi.

"Amacımız, çocuklarımıza ev yemeği tadında sıcak ve kaliteli yemek yedirmek"

Ev yemeği tadında sıcak ve kaliteli yemek pişirildiğini ifade eden Telefoncu, "Kırıkkale’de bakanlığımızca taşımalı sistemle eğitimlerin verildiği okullarda ve pansiyonlardaki 3 bin öğrencimize günlük sıcak yemek çıkartıyoruz. Amacımız, çocuklarımıza ev yemeği tadında sıcak ve kaliteli yemek yedirmek. Bu anlamda Turizm Otelcilik Okulu’muzda ve Öğretmenevimizde personelimiz bu saatlerde yemek hazırlıyor. Saat 10 gibi buradan taşımalı eğitim veren okullarımıza yemekler gönderiliyor. Pansiyonlu okullarımızda da ayrıca 3 çeşit çocuklarımıza sıcak yemek çıkıyor" dedi.

"Biz gösteriyoruz, onlar yapıyor"

Sıcak yemekleri öğrencilerle birlikte hazırladıklarını belirten usta öğretici Yakup Yıldız, "Biz öğrencilerimizle beraber hazırlıyoruz. Ön hazırlıklarımızı yapıyoruz. Öğrencilerimizle beraber yine işimize devam ediyoruz. Günde 10 tane öğrenci bulunuyor yanımızda. Bize yardımcı oluyorlar. Biz gösteriyoruz, onlar yapıyor. Bir gün önce hangi yemeğimiz varsa onların hazırlığını yapıyorlar. Akşam vardiyasında da ızgaramız falan çıkıyor, onlara yardımcı oluyorlar. Sabah yemek hazırlanmış oluyor" diye konuştu.

11. sınıf öğrencisi Mevkar Yozgat ise "Taşımalı öğrencilerimizin yemekleri burada çıkıyor. Akşamdan dinlenmiş yemekleri ısı yalıtımlı kutular içerisine koyuyoruz. Çiftlik kebabı, çorba ve bulgur pilavını düzenli bir şekilde paketleyip ilçelerdeki okullara gönderiyoruz" şeklinde konuştu.