Öğrencilere siber güvenlik ve doğru bilgi eğitimi

Ankara’da Keçiören Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine siber güvenlik ve internette doğru bilgiye ulaşım konularında online platform üzerinden eğitim verildi.

Keçiören Mustafa Asım Köksal AİHL öğretmeni Ahsen Doğanay ve Miriam Bellonova’nın kurucu olarak yürütmüş olduğu "Being Addicted To Technology" projesi kapsamında Kahramanmaraş, Adıyaman, İstanbul, Giresun, Eskişehir, Antalya, Erzurum illerinden projede görevli öğrencilere online platform üzerinden Türk Siber Birliği kurucusu Burak Avcı tarafından siber güvenlik farkındalığı, siber zorbalık ve çevrim içi güvenlik konuları ile kurucu üye Ayhan İnan tarafından kriptoloji alanlarında eğitim verildi. Türk Siber Birliği kurucuları etkinliğe konuk olarak, geleceğin büyüklerini aydınlattı. Siber güvenlik, sosyal medya etiği ve şifreleme konusunda proje çalışmaları devam edecek ve geleceğin siber güvenlik uzmanları akranlarına rehberlik etmeye devam edecekler.

"Yapacağımız çalışmalarda doğru haber nasıl yapılır?" etkinliği kapsamında da İHA Ankara Haber Müdürü Beyazit Cebeci öğrencilere internette doğru bilgiye erişim hakkında bilgilendirmelerde bulundu.