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Öğrenciler bursluluk sınavı öncesinde ter döktü
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 Eylül tarihinde yapılacak olan bursluluk sınavı öncesi Büyükşehir Eğitim Merkezlerinde deneme sınavı gerçekleştirildi.
Eğitim 24.08.2020, 09:17
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Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi’nce Semt Konaklarında Bursluluk Sınavı öncesi deneme sınavı gerçekleştirilerek öğrencilerin uzun bir aradan sonra yeniden sınıf ortamına alışmalarına ve sınav stresini yenmelerine imkan verildi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim ve Kültür Tesisleri Şube Müdürü Erkan Tekgül, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “5 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek olan Bursluluk sınavı öncesi öğrencilerimizi sınav ortamına hazırlamak için deneme sınavı gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz uzun bir süre okullarından ve derslerinden ayrı kaldılar. Bu deneme sınavı ile hem sınıf ortamına yeniden adapte olmalarını hem de sınav heyecanlarını yenmelerini amaçladık” dedi.
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