Nilüfer’de eğitim çalışmaları çalıştayda mercek altına alındı

Nilüfer Belediyesi tarafından yürütülen eğitim çalışmaları, düzenlenen çalıştayda ele alındı. Toplantıda, katılımcılık anlayışıyla koordineli bütüncül çalışma yöntemleri masaya yatırıldı.

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği çalıştayda yapılan ve planlanan çalışmalar ele alındı. Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nejla Aslan ile Nilüfer Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Dilhun Gökçe Gültekin’in moderatörlüğünde gerçekleşen çalıştayda ilgili müdürlüklerdeki personel, çalışmalarını anlattı. Çalıştayın açılışında konuşan Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nejla Aslan, “Yıllardır Nilüfer Belediyesi olarak çeşitli konularda eğitimler yapıyoruz. Nilüfer Belediyesi sanatı ve spor ve kültür kenti olma yolunda birçok projeye imza arttı. Zamanla büyüyen Nilüfer Belediyesi’nde, müdürlük, büro ve eğitim sayıları arttı. Birçok müdürlük kendi alanında eğitim çalışmaları projeler yapıyor. Bu çalıştay ile birimler müdürlükler arası eğitim faaliyetlerinde iletişim köprüleri kurmak amacındayız. Yol haritası çıkartmak için sizlerin düşünceleri çok önemli “ dedi.

Nilüfer Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Dilhun Gökçe Gültekin de yapılan çalışmalara dikkat çekerek, “Nilüfer Belediyesi yıllardır çok güzel etkinliklere imza attı. Bu projeler büyük emek ister. Bu çalışma azmi ve gayretini daha koordineli ve sistematik şekilde yürütürsek yapılan işler daha kıymetli ve verimli olur. Ülkemizin eğitim alanında çok sıkıntısı var. Bu sıkıntıların çözümünde ortaya çıkan boşluğu doldurmak için verdiğiniz emeğe teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Gün boyu süren çalıştay kapsamında katılımcılar gruplara ayrılarak, kırsal alan ile yetişkin, genç ve çocuklara yönelik atölyeler gibi konu başlıklarında çalışmaları ele aldı.