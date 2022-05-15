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Muş Gençlik Merkezinde üretilen eserlere yoğun ilgi

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle açılan kurslarda ortaya çıkarılan 120 eser sergilendi.

Eğitim 15.05.2022, 13:59
Muş Gençlik Merkezinde üretilen eserlere yoğun ilgi

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle açılan kurslarda ortaya çıkarılan 120 eser sergilendi.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezlerinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile açılan kurslar, 7’den 70’e herkese hizmet veriyor. Burada açılan fotoğrafçılık, resim, yağlı boya, ebru, tezhip, minyatür, su kabağı işlemeciliği ve ahşap boyama kurslarında kursiyerlerin ürettiği eserler için sergi açılışı gerçekleştirildi.

Kurdele kesiminin ardından sergiyi gezen Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gençlik Haftası münasebetiyle gençlik merkezinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile müşterek yürüttükleri çalışmalar neticesinde ortaya çıkan 120 eserin sergisini açtıklarını söyledi. Gençlik merkezlerinin hem sosyal, kültürel, sportif hem de yaşam merkezleri arasında çok önemli tesisler olduğunu vurgulayan Güler, “Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün usta öğreticileriyle kursiyerlere gerek fotoğraf, resim, yağlı boya, ebru, tezhip, minyatür, su kabağı işlemeciliği, ahşap boyama gibi kurslar açarak çok güzel eserler ortaya çıkarıyoruz. Bu eserler ile hem kursiyerlerimiz motive oluyor hem de eğitmenlerimiz sürekli kurs açma imkanına sahip olup daha çok insana ulaşıyorlar. Bu eserlerin hepsi profesyonel eğitimlerden sonra ortaya çıkmış eserler. Biz bu eserleri Gençlik Haftası boyunca hem gençlik merkezimizde hem de 19 Mayıs kutlamalarımızda sergileyeceğiz. Bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.

“1 yılda yaklaşık 15 bin gencimiz bu kurslarımızdan istifade edebiliyor”

Kurslarda yaş sınırı olmadığı için üniversite, lise, ortaokul gençlerinin yanı sıra ev hanımlarının da kurslara katıldığını kaydeden Güler, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yine aynı zamanda 7’den 77’ye dediğimiz şekilde ailelerin katıldığı ve hatta 3 çocuğuyla beraber kursa katılan kursiyerlerimiz oldu. Çocuklarda uygulama sahalarında alanda olup çalışmaları gördükçe hem özgüvenleri artıyor hem de bilgi ve birikimleri artıyor. Gençlik merkezi kişisel gelişim açısından vatandaşlarımıza çok büyük imkanlar, fırsatlar tanıyor. Bir yılda yaklaşık 15 bin gencimiz bu kurslarımızdan istifade edebiliyor. 7/24 gençlik merkezimiz açık olduğu için sürekli kurslar var. Bu kurslarda da çok sayıda kursiyerimiz eğitimlerini tamamladıktan sonra sertifikalarını alıyorlar.”

“Fotoğraflarımızı sergilemek bizim için mutluluk verici bir durum”

Fotoğrafçılık kursunda eğitim gören kursiyerlerden Sabahat Moralılar Cansever de, iki aydır fotoğrafçılık kursunda eğitim aldıklarını belirterek, “Dışarıda birçok saha gezimiz oldu. Burada da bugün sergimizi açmış bulunmaktayız. Bundan dolayı da çok memnunuz. Şahsım uzun zamandır fotoğrafçılıkla ilgileniyorum ama bunu profesyonel hale getirmek istediğim için bu kursa başvurmuştum. Ortalama 40 fotoğrafla burada sergimizi açmış bulunmaktayız ve bu bizim için mutluluk verici bir durum” ifadelerini kullandı.

3 çocuk annesi ev hanımı Ayşegül Demir ise “Çocuklarım okula gittiği zaman hocamın anlattıklarına çalıştım. Çocuklar okuldan dönünce onları alıp kursa geldim. Çok seviyorum fotoğraf çekmeyi. Bize böyle imkan sundukları için çok teşekkür ediyorum. Kursa geldim, öğrendim, bugün de sergimiz var. Çektiğimiz emeklerimizi sergiliyoruz. Daha önce hiçbir kursa katılmadım. Çok eğlenceli geçti. Hem eğlendim hem de öğrendim. Böyle bir şey beklemiyordum” diye konuştu.

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