Müdürler ve öğretmenler sıraya girdi öğrenciler balkona çıktı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye’de eğitim ve öğretim yüz yüze değil uzaktan eğitimle gerçekleştiriliyor. Milli Eğitim Bakanın talimatıyla bugün Türkiye genelinde tüm okullarda aynı anda İstiklal Marşı okundu. Okullara hasret kalan öğrenciler balkonlara çıkarak aileleriyle birlikte İstiklal Marşını okudular.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk dün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda pazartesi günü tüm okullarda saat : 10:00’de istiklal marşının okunacağı duyurdu. Bu açıklamanın ardından İnegöl’de aynı anda tüm okullarda İstiklal Marşı okundu. Bu kez sırada öğretmenler ve Milli Eğitim Müdürleri ve şube müdürleri yer aldı. Öğrenciler ise balkonlara çıkarak onlara eşlik etti. İnegöl Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bizler de öğrencilerimiz gibi okullarımızı özledik, bahçelerde çokların seslerine hasret kaldık. İnşallah en kısa sürede yüz yüze eğitimle birlikte bu hasretimiz sona erecek" dedi.