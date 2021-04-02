Mudanya’da “eşit eğitim ağı”

Mudanya Belediyesi, bilgisayar ve internet erişimine destek olmak için açtığı online eğitim sınıflarının yanı sıra “eşit eğitim ağı” projesinin kurulumunu tamamladı. İlçe genelinde park, meydan gibi belirli noktalarda kurulumu yapılan internet alt yapısı sayesinde, öğrenciler wifi seçeneğinden “eşit eğitim ağı”na bağlanıp, ücretsiz olarak internete girebilecek.

Eşit eğitim ağı, üç hafta içerisinde tüm köylerde aktif hale getirilecek. İnternet alt yapısı sayesinde öğrenciler ücretsiz olarak internet hizmetinden faydalanacak. Çocukların eğitiminin her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için projeyi başlattıklarını söyledi. Başkan Türkyılmaz, “İlçemiz genelinde park, meydan gibi belirli noktalarda kurulumu yapılan internet altyapısı sayesinde, öğrencilerimiz wifi seçeneğinden ‘eşit eğitim ağı’na bağlanıp, ücretsiz olarak internete girebilecekler. Covit-19 süresinde ve sonrasında öğrenciler için okullara ücretsiz internet projesi planladığımızı, bu proje ile Mudanya ilçe merkezinde bulunan okullar için kablosuz internet ağı kurulumu yapmak istediğimizi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’ne resmî yazıyla bildirmişsek de olumsuz cevap aldık. Bütün bunlara rağmen ilçemiz genelindeki her bir öğrencinin bu hizmetten yararlanması için Mudanya’nın dört bir yanını internet ağıyla ördük. Söz verdiğimiz gibi bir projeyi daha hayata geçiriyoruz” diye konuştu.