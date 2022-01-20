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MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 9 Şubat’ta sona erecek
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) Başvuruları 09 Şubat 2022 tarihinde sona erecek.
Eğitim 20.01.2022, 14:34
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) Başvuruları 09 Şubat 2022 tarihinde sona erecek.
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) Başvuruları 09 Şubat 2022 tarihinde sona erecek.
Sınav başvurusu ÖSYM’nin resmi internet adresinden yapılabilecek.