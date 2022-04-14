MSÜ Adayları dikkat! Taban puanları ve kontenjanlar açıklandı mı? Tercihler ne zaman?
MSÜ sınav sonuçları açıklandı. Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından MSÜ bölüm puanları ve kontenjanların belli olması bekleniyor. Sınav sonuçlarına göre okula yerleşecek olan binlerce aday 2022 MSÜ tavan ve taban puanlarını araştırmaya başladı. İşte, MSÜ taban puanları, tercih tarihleri hakkında merak edilenler…
MSÜ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
Bu yıla ilişkin MSÜ taban puanları henüz yayınlanmadı fakat geçtiğimiz yılların puanları şu şekilde:
2021 MSÜ ERKEK ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR
Erkek adaylar için Milli Savunma Üniversitesi'nde kara, hava deniz harp okullarındaki puanlar şöyle:
HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 356,62842
KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812
DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812
KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 309,17651
2021 MSÜ KADIN ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR
Kadın adaylar için Milli Savunma Üniversitesi hava, kara ve deniz harp okullarındaki taban puanlar ise şu şekilde:
HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 395,90354
KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761
DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761
KARA Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 374,07268
2022 MSÜ TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Adayları belirtilen tarihler arasında tercihlerini gerçekleştirecekler. ÖSYM 2022 MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirecekler.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI 17 NİSAN'DA İLAN EDİLMESİ BEKLENİYOR
MSÜ başvuru sonuçlarının 17 Haziran tarihinde ilan edilmesi bekleniyor.