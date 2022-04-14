MSÜ Adayları dikkat! Taban puanları ve kontenjanlar açıklandı mı? Tercihler ne zaman?

MSÜ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Bu yıla ilişkin MSÜ taban puanları henüz yayınlanmadı fakat geçtiğimiz yılların puanları şu şekilde:

2021 MSÜ ERKEK ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR Erkek adaylar için Milli Savunma Üniversitesi'nde kara, hava deniz harp okullarındaki puanlar şöyle: HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 356,62842 KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812 DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812 KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 309,17651 2021 MSÜ KADIN ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR Kadın adaylar için Milli Savunma Üniversitesi hava, kara ve deniz harp okullarındaki taban puanlar ise şu şekilde: HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 395,90354 KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761 DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761 KARA Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 374,07268

2022 MSÜ TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Adayları belirtilen tarihler arasında tercihlerini gerçekleştirecekler. ÖSYM 2022 MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirecekler.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI 17 NİSAN'DA İLAN EDİLMESİ BEKLENİYOR

MSÜ başvuru sonuçlarının 17 Haziran tarihinde ilan edilmesi bekleniyor.