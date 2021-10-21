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MSB: “Gambiyalı misafir askeri personele ‘Mayın ve EYP ile Mücadele Eğitimi’ verildi"

Milli Savunma Bakanlığı Gambiyalı misafir askeri personele “Mayın ve EYP ile Mücadele Eğitimi” verildiğini açıkladı.

Eğitim 21.10.2021, 18:35
MSB: “Gambiyalı misafir askeri personele ‘Mayın ve EYP ile Mücadele Eğitimi’ verildi"

Milli Savunma Bakanlığı Gambiyalı misafir askeri personele “Mayın ve EYP ile Mücadele Eğitimi” verildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Terörle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında eğitimleri devam eden Gambiyalı misafir askerî personele ‘Mayın ve EYP ile Mücadele Eğitimi’ verildi” denildi.

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