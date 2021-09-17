MSB: “Azerbaycan ve Somalili misafir askerler komando eğitimlerini başarıyla tamamladı"

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycanlı ve Somalili misafir askerlerin komando eğitimlerini başarıyla tamamladıklarını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı/Isparta Komando temel eğitimlerini başarıyla tamamlayan Azerbaycan ve Somalili misafir askerî personel ülkelerine uğurlandı” denildi.