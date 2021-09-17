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MSB: “Azerbaycan ve Somalili misafir askerler komando eğitimlerini başarıyla tamamladı"
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycanlı ve Somalili misafir askerlerin komando eğitimlerini başarıyla tamamladıklarını bildirdi.
Eğitim 17.09.2021, 21:50
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycanlı ve Somalili misafir askerlerin komando eğitimlerini başarıyla tamamladıklarını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı/Isparta Komando temel eğitimlerini başarıyla tamamlayan Azerbaycan ve Somalili misafir askerî personel ülkelerine uğurlandı” denildi.