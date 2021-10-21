İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere trafik eğitimi verilmesi amacıyla hayata geçirilen ‘Mobil Trafik Eğitim Tırı’ Elazığ’da öğrencilerle buluştu Öğrenciler bir yandan eğlenirken bir yandan da öğrendi.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde erken yaştaki çocuklarda trafik bilinci ve farkındalığın oluşturulması amacıyla hayata geçirilen ‘Mobil Trafik Eğitim Tırı’nın bugünkü durağı Elazığ oldu. Valilik önüne kurulan tırda 26 okuldan bine aşkın öğrenciye, trafik eğitimi verildi. Aktarılan bilgilerin daha iyi anlaşılması için özel olarak hazırlanan alanda öğrenciler akülü araçlar kullandı. Öğrenciler trafikte uyulması gereken kuralları uygulamalı görürken hem eğlendi hem de öğrendi.

Yapılan proje hakkında bilgi veren Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu “İçişleri Bakanlığımız tarafından gönderilen Mobil Trafik Eğitim Tırının öğrencilerimizle hep beraber burada açılışını gerçekleştirdik. Burada yaklaşık 26 okulumuzda 40’ar kişilik öğrenci var. Trafik bilincinin gerçekleştirilmesi, trafik bilincini daha etkin bir şekilde öğrenilmesi amacı ile eğitim veriliyor. Bu eğitimler sayesinde öğrencilerimiz küçük yaşlardan itibaren trafikte nasıl davranmaları gerektiği, ailelerine hangi konularda uyarılarda bulunmasına gerektiğine dair bilgiler kazanıyorlar. Etkinliğimiz 2 gün sürecek. Etkinliğimizde Elazığ’da belli yaş guruplarındaki öğrencilerimizin trafik noktasında eğitim almalarını, bilinçlenmelerini sağlıyoruz. Biliyorsunuz bakanlığımız son dönemlerde trafik eğitimi anlamında çok ciddi çalışmalar yaparak, gerek yaya öncelikli trafik gerek hatalı sürücüye ‘Kırmızı Düdük’ uygulamasıyla beraber trafik farkındalığını yaratmaya çalışıyor. Milli Eğitim Müdürlüğü gerek emniyetimizin koordinasyonluğunda, Milli Eğitim Müdürlüğü’müzde, İl Jandarma Komutanlığımızda bu faaliyeti gerçekleştirdik. Umarım öğrencilerimizi hiç unutmayacakları ve hayatında rehberlik edecek ve bundan sonraki hayatında da uygulamada kullanacakları ve örnek olacakları bir eğitim olur" dedi.