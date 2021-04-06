Milli Savunma Üniversitesi, askeri öğrenci adaylarına yönelik tercihler hakkında duyuru yayımladı. Adaylar, tercihler ne zaman ve nasıl yapılacak araştırıyor..

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 4 Nisan'da gerçekleşti.

Soru ve cevapların erişime açılmasının ardından adaylar tercih işlemlerine dair detayları araştırmaya başladı.

2021 MSÜ tercih işlemleri, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Milli Savunma Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 MSÜ Harp Okulları ve Meslek Yüksekokulları tercih işlemleri kılavuzda belirtilen tarihe kadar personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek.

Peki MSÜ tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? Tercih yaparken nelere dikkat edilmeli? İşte detaylar..

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercih tarihleri henüz başlamadı. Geçen yıl başvurular 29 Haziran'da son buşmuştu. 1 hafta içinde tercih tarihlerinin açıklanması bekleniyor.

ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2021-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Milli Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir

Adayların Harp Okulu/MYO tercihleri sistem tarafından ayrı ayrı alınacak ve ayrı ayrı değerlendirilecektir. Kadınlar yalnızca Harp Okulu, 2000 doğumlu erkek adaylarda yalnızca Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi yapabileceklerdir.

MSÜ TERCİHLERİ HAKKINDA

-Adaylar ilgili okullara tercih sıraları ve Aday Değerlendirme Puanları dikkate alınarak yerleştirilirler.

-Adaylar, «Aday Yerleştirme İşlemleri» sürecinde öncelikli tercihleri dikkate alınarak, «Ek Yerleştirme Sürecinde» ise tercihleri arasında bulunan ve sıralarının geldiği herhangi bir okula yerleştirilirler.

-Hava Harp Okulu adayları, 1'inci tercihi HHO olan (yeterli sayı olmaz ise diğer tercihlerinde HHO olan adaylardan) adaylar arasından belirlenecektir.

-Hava Kuvvetleri Komutanlığı namına KHO'nda okumak üzere istihkam sınıfına öğrenci temin edilmesi halinde; ilk tercihi HHO olanlardan ÖSU kontenjanına giremeyen ile ‘Askeri öğrenci olur, Kategori-1 hava aracında uçucu yetiştirilmeye elverişli değildir' raporu alanlardan ADP göz önüne alınarak tercih edenler seçilecektir.

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu adayları tercihleri arasında Bando Asb.MYO olan;

– Güzel Sanatlar veKonservatuvar Liseleri programlarından mezun olacak/olan

– 1'inci tercihi Bando Asb. Meslek Yüksekokulu olan Diğer Lise ve Dengi Okullardan mezun olacak/olan adaylar arasından seçilecektir. (İhtiyaç duyulması halinde diğer tercihlerden de temin edilebilecektir.)