Milli Eğitim Müdürü Aktaş’tan yüz yüze ziyaret
COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE MART AYINDA ARA VERİLEREK EBA ÜZERİNDEN UZAKTAN EĞİTİMLE DEVAM EDEN, 21 EYLÜL İTİBARİYLE OKUL ÖNCESİ VE BİRİNCİ SINIF SEVİYELERİNDE KADEMELİ VE SEYRELTİLMİŞ OLARAK TEKRAR BAŞLAYAN YÜZ YÜZE EĞİTİMİN İKİNCİ AŞAMASI BUGÜN 2,3,4,8,12 İLE HAZIRLIK SINIFLARI VE ÖZEL EĞİTİM SINIFLARINDAKİ ÖĞRENCİLER DERS BAŞI YAPTI.
Trabzon Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, Ortahisar Karakaya Ortaokulu ve Ortahisar Karlık Ortaokulunu ziyaret ederek yüz yüze eğitimin ikinci aşaması kapsamında uzun bir aradan sonra okullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.
Müdür Aktaş, pandemi ile mücadele kapsamında okullarda uyulması gereken kurallar hakkında hatırlatmalarda bulunarak 2020-2021 eğitim öğretim yılının ülkemiz için hayırlı olmasını dileyerek başarı dileklerinde bulundu.
Öğretmenler odasında okul idareci ve öğretmenleriyle bir araya gelen Aktaş, pandemi döneminde göstermiş oldukları özverili çalışmalardan dolayı öğretmenlere teşekkür ederek, uzaktan eğitim sürecinde ilimizde yapılan faaliyetler hakkında bilgiler paylaştı. 12 Ekim itibariyle kademeli ve seyreltilmiş olarak ikinci aşaması başlayan yüz yüze eğitim hakkında değerlendirmelerde bulunan Aktaş’ın ziyaretine İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatma Zehra Aydın ve Şube Müdürü Erkan Albayrak eşlik ettiler.
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