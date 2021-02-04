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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: “Otizmli çocuklarımızın uzaktan eğitimleri için de içerikler hazırladık"

Isparta’da çevrim içi düzenlenen otizm kongresinin açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Covid-19 salgınının otizm spektrum bozukluğu bulunan çocuklar için de büyük güçlükler oluşturduğunu belirterek, “Bunun farkındayız. Eğitim faaliyetlerimizi uzaktan eğitim çalışmalarıyla gerçekleştirdiğimiz bu dönemde bu çocuklarımızın ihtiyaçları için de içerikler hazırladık. Mobil uygulamalar oluşturduk” dedi.

Eğitim 04.02.2021, 15:43
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: “Otizmli çocuklarımızın uzaktan eğitimleri için de içerikler hazırladık"

Isparta’da çevrim içi düzenlenen otizm kongresinin açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Covid-19 salgınının otizm spektrum bozukluğu bulunan çocuklar için de büyük güçlükler oluşturduğunu belirterek, “Bunun farkındayız. Eğitim faaliyetlerimizi uzaktan eğitim çalışmalarıyla gerçekleştirdiğimiz bu dönemde bu çocuklarımızın ihtiyaçları için de içerikler hazırladık. Mobil uygulamalar oluşturduk” dedi.

Isparta Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) işbirliğinde düzenlenen Isparta Otizm Kongresi, 4-7 Şubat tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştiriliyor. Alanında uzman birçok eğitimci ve akademisyenin konuşmacı olarak katılacağı kongrenin açılış konuşmasını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptı. Açılışa Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı da katıldı.

Bu tür toplantıların önemli olduğunu belirten Bakan Selçuk, “Otizm spektrum bozukluğu bulunan çocuklarımız bütün özel gereksinimli çocuklarımız gibi ailelerine olduğu üzere bizlere de verilmiş olan son derece hassas emanetler. Bu emanetlere sahip çıkmak, eğitim başta olmak üzere tüm hak ve özgürlüklerine katkı sağlamak, yardımcı olmak bizim görevimiz” dedi.

Tüm özel gereksinim ihtiyacı olan çocuklar gibi otizm spektrum bozukluğu olan çocukların da potansiyellerini en üst seviyede gerçekleştirmenin toplumsal bir ödev olduğunu ifade eden Bakan Selçuk, “Bu konferans vesilesiyle çocuklarımız hakkında daha derin bir istişare yapabilmek, yeni bilgilerle teşhis olabilmek ve dünyadaki gelişmeleri takip edebilmek mümkün olacak. Bilim insanları ve hem de uygulamadaki öğretmenlerimiz, velilerimiz ile öğrencilerimiz açısından kıymetli olduğunu düşünüyorum” dedi.

“8 saat bireysel, 4 saat de grup eğitiminin hizmet bedelleri bakanlığımızın sorumluluğunda”

Milli Eğitim Bakanlığının otizm spektrum bozukluğu bulunan çocuklara sunduğu hizmetlere değinen Bakan Selçuk, “Öğrencilerimize sürdürülebilir, kaliteli eğitim faaliyetleri gerçekleştirebilmek son derece kritik. Okul öncesi eğitimde de zorunlu eğitime dahil edilmeleri çok hayati bir mesele. Bunu yapıyor olmaktan da tabi ki mutluluk duyuyoruz. Evlatlarımızın özel eğitim değerlendirme kurul raporu doğrultusunda eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden aldıkları 8 saat bireysel, 4 saat de grup eğitiminin hizmet bedelleri bakanlığımızın sorumluluğu altında. Onların sahip oldukları haklardan mahrum olmamaları için de arkadaşlarımızla beraber yoğun çabanın içerisindeyiz. Tam zamanlı kaynaştırma, bütünleştirme yoluyla eğitimlerini sürdüren bu öğrencilerimiz ihtiyaç duyulduğunda kendi okullarında, kendi öğretmenleri tarafından destek eğitim odalarında ek eğitim öğrenim alabiliyorlar. Aynı zamanda Türkiye genelinde öğrencilerimizin faydalandığı 566 meslek edindirme atölyesi, 133 özel eğitim sınıfı, 601 destek eğitim odası, 220 uygulama evi belli standartlara kavuşturuldu. Bu standartlar çerçevesinde hizmet vermeye devam ediyor. Sağlık problemi nedeniyle örgün eğitim programından doğrudan yararlanamayacak durumdaki öğrencilerimize de ev ve hastanede eğitim hizmeti veriyoruz” diye konuştu.

“Salgın otizmli çocuklarımıza büyük güçlükler çıkardı”

Bakan Selçuk, korona virüs salgını sürecinin herkesin hayatında belli kısıtlamalara yol açtığı gibi bu kısıtlamaların otizm spektrum bozukluğu bulunan çocuklar için de büyük güçlük ortaya çıkardığını söyledi. Bakan Selçuk, “Bunun farkındayız. Bizler eğitim faaliyetlerimizi uzaktan eğitim çalışmalarıyla gerçekleştirdiğimiz bu dönemde bu çocuklarımızın ihtiyaçları için de içerikler hazırladık. Mobil uygulamalar oluşturduk. Özel eğitim okulları ve kaynaştırma eğitimine devam eden tüm öğrenci velileri için ‘Özelim Eğitimdeyim’ adlı mobil uygulamayı hayata geçirdik. Çerçeve uzaktan eğitim programı dahilinde etkinlikler hazırlandı. Özel çocuklara özel materyaller kapsamında bir takım araç ve gereçler hazırlandı” ifadelerini kullandı.

“Eğitim şehri Isparta otizmin tam farkında değil”

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu da kentin bir eğitim şehri olduğunu belirterek, bu tür kongrelerin önemli olduğunu söyledi. Isparta’nın eğitim şehri olmasına rağmen otizmin tam farkında olunmadığını ifade eden Vali Seymenoğlu, “Onun için diyoruz ki ‘Isparta Valiliği olarak otizmi yaşayan, farkında olan herkesle otizmin farkındayız.’ Bu çocuklarımıza sağlık ve eğitim imkanlarımızla her zaman katkı sunacağız. Otizm sadece bir hastalık değil. Sadece bunun tedavi yöntemi sağlık yöntemiyle yapılan bir hastalık değil. Biz eğitimin de olmazsa olmaz olduğunu, biz otizmli çocuklar ve aileleriyle eğitim yoluyla buluşabildiğimiz takdirde, farkındalığı arttırabildiğimiz takdirde bu mücadeleden başarılı çıkacağımıza inanıyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından kongre farklı konuların işlendiği oturumlarla devam ediyor. Kongre 7 Şubat’ta sona erecek.
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