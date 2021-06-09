Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Aybüke öğretmeni andı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Batman’ın Kozluk ilçesinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ı vefatının 4. yılında andı.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehadetinin yıl dönümünde Şenay Aybüke Öğretmen’imizi ve bütün şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun" ifadesini kullandı.