Milli Eğitim Bakanı Özer: “Bugün itibariyle tüm sınıfları kapalı olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Bugün itibariyle tüm sınıfları kapalı olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır” dedi.

Bir süredir restorasyon çalışmaları ve yeni bina, derslik yapımı devam eden Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin yeni binasının açılışına Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen katıldı. Açılışta konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Bugün itibariyle tüm sınıfları kapalı olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır. 71 bin 320 okulumuzda 850 bin derslik, yani bir milyona yakın derslik vardır. Bugün itibariyle bu dersliklerden 4 bin 25 tanesi yüz yüze eğitime ara vermiştir. Yani oran yüzde birin çok çok altındadır. Pazartesi günü bu sınıflarımızdan 2 bin 147’si eğitime devam edecektir” dedi.

Bir süredir restorasyon çalışmaları ve yeni bina ile derslik yapımı devam eden Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin yapılan yeni binasının açılışı bugün gerçekleşti. Açılışa Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile öğrenciler katıldı. Açılış konuşması öncesi öğrencilerin müzikli şöleni dinletisinin ardından, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kürsü konuşması gerçekleştirdi.

“Dersliklerden 4 bin 25 tanesi yüz yüze eğitime ara vermiştir”

Programda konuşma gerçekleştiren Bakan Mahmut Özer, “Eğitim, bir ülkenin inşasında beşeri sermayesinin yetişmesinde en önemli unsurdur. Dolayısıyla açılması gereken ilk, kapatılması gereken en son yerlerdir. Okulların açık olması sadece bir eğitim meselesi değildir. Aynı zamanda bir milli güvenlik meselesidir. Bir buçuk yıllık arada, okulların kapanmasından en fazla olumsuz etkilenen, en dezavantajı kesimlerdir. Biz eğitimde fırsat eşitliğini merkeze koyacaksak mutlaka tüm önlemleri alarak eğitime yüz yüze devam etmek durumundayız. Türkiye’nin eğitim sistemi devasa bir eğitim sistemidir. 18 milyon öğrencisi, 1.2 milyon öğretmeni, 100 binin üzerinde çalışanıyla yaklaşık yirmi milyonluk kitleyi dolaylı olarak da tüm Türkiye’nin tamamını etkileyen bir sisteme sahiptir. Milli Eğitim Bakanlığı kapasitesi Türkiye’nin örneklemi değil evrenidir. Onun için Covid sürecinde Türkiye’nin normalleşmesi için, mutlaka eğitim sisteminin normalleşmesi gerekmektedir. Dolayısıyla başlangıçtaki kararlığımızın arkasında olmaya devam ediyoruz. Bizim 57 bin 108’i devlet okulu olmak üzere sistemimizde 71 bin 320 tane okulumuz var. Altıncı haftayı tamamladık. Bugün itibariyle tüm sınıfları kapalı olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır. 71 bin 320 okulumuzda 850 bin derslik, yani bir milyona yakın derslik vardır. Bugün itibariyle bu dersliklerden 4 bin 25 tanesi yüz yüze eğitime ara vermiştir. Yani oran yüzde birin çok çok altındadır. Ve ilginç olanı, Cumartesi günü 4 bin 25 sınıfımızdan bin 132’si, Pazar günü de bin 15’inin karantina süresi dolmaktadır. Dolayısıyla Pazartesi günü bu sınıflarımızdan 2 bin 147’si eğitime devam edecektir. Yani sistemin merkezi, okulların açık kalması esası üzerine yürümektedir. Ve bu kararlılığımızı sonuna kadar devam edeceğiz” dedi.

“14 binamızın 5’i yıkıldı, tekrar yapıldı”

Programda konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Haydarpaşa Mesleki Teknik Anadolu Lisemiz, İstanbul’umuzun en köklü eğitim kurumlarından birisi. 1959’da Haydarpaşa Sanat Enstitüsü olarak eğitime başladı, ve bugün eğitime yeni çehresiyle, yeniden yapılandırmasıyla çok farklı bir anlam kazandı. Bu köklü eğitim kurumu altmış iki yıldan beri İstanbulumuz’da gençlerimizi geleceğe hazırlıyor. 30 binin üzerinde mezunu var. Bu geniş alan içerisinde 14 binamız var. Bu 14 binamızın 5’i yıkıldı, tekrar yapıldı. 9’u yapılan bilimsel, deprem etütlerinde güçlendirilmeyle, yeterli görüldü ve onlar da güçlendirildi. İlk binamız, hemen girişte sağ taraftaki binamızın da kurum kararları çıkarıldı, restorasyon projeleri kurula onaylatıldı. Ve 2021 ihale öncesi tüm hazırlıkları tamamlandı. Ve dün akşam itibariyle de biz ihale onayını imzaladık. En kısa zamanda da Allah izin verirse orayı da restorasyon yapacağız ve buranın oluşmasındaki o ilk ecdadın bizlere emanet ettiği o eser okulumuzu da İnşallah geleceğe, sizlere en güzel şekilde armağan edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile yeni binalar eğitime açılmış oldu.