Mesleki Eğitim Programı çırak sayısını 7 kat artırdı

Karabük’teki meslek liselerinde Mesleki Eğitim Programının açılmasıyla birlikte 380 olan çırak sayısı bu yıl yaklaşık 7 kat yükselerek 2 bin 345’e ulaştı.

Karabük’te eğitim alıp iş yerlerinde uygulama yapan öğrencilerin eğitimin sonunda hem lise diploması hem de kalfalık ve ustalık belgelerine sahip olmasını sağlayan Mesleki Eğitim Merkezlerine ilgi her geçen yıl artıyor. İstihdam ve iş hayatına yönelik çözümlerin üretilmesinin amaçlandığı Mesleki Eğitim Merkezlerinin yanı sıra kentteki meslek liselerinde de Mesleki Eğitim Programı açıldı. Program çerçevesinde öğrencilere haftada 1 gün okulda teorik eğitim, 4 gün ise işletmede beceri eğitimi verilirken ustalık ve kalfalık belgesi sahiplerine Meslek Lisesi diploması alma fırsatı sunuluyor.

Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Çelebi, İHA muhabirine yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifleri doğrultusunda geçen yıl başlatılan program çerçevesinde 380 olan çırak sayılarının Karabük genelinde bu yıl 2 bin 345’e ulaştığını söyledi.

“Çırak sayımız Karabük’te 7 katına çıkmış oldu”

Mesleki Eğitim Merkezi’nde de 343 olan çırak sayısının bin 250’ye yükseldiğini ifade eden Çelebi, “Bu tabi ki yoğun tempo içerisinde gerçekleşti. Biz bu çalışmaları yaparken iş yerleriyle bire bir temas kurarak bu durumu anlattık. Çırak öğrencilerin 3 yıl boyunca bize geldiklerinde devletimiz öğrencilere asgari ücretin yüzde 30’u kadar bir ücreti veriyor. Öğrencimiz 11. Sınıfta sınava girip kalfalık belgesini aldığında tekrar ustalık eğitimine devam etmektedir. 12. Sınıfta da ustalık belgesini almak için devam eden öğrencilerimize ve işverenlerimize asgari ücretin yüzde 50’si teşvik olarak ödenmektedir. İşverenlerimiz ve kurumlarımız buna teveccüh göstermesi dolayısıyla çırak sayımız Karabük’te 7 katına çıkmış oldu” diye konuştu.

Amaçlarının ara eleman yetiştirmek olduğunu belirten Çelebi, “En az ortaokul mezunları okulumuza gelerek haftada bir gün eğitim görüp diğer günlerde iş yerlerinde çalışmalarına devam ettiklerinde hem mesleklerini öğreniyorlar hem de azımsanamayacak kadar bir ücreti de almış oluyorlar. Bu sayede okullarımızdan mezun olanların birçoğunun iş yeri sahibi olduğunu mutlulukla görmekteyim” dedi.

Çıraklık ve kalfalık belgelerini aldıktan sonra ustalık belgesi için eğitimine devam eden 12. Sınıf öğrencisi Zühre Bağcı, ustalık belgesini aldıktan sonra kendi dükkanını açacağını söyledi.

Kuaförlüğün küçük yaştan itibaren hayali olduğunu aktaran Bağcı, “Çok güzel başladık. 3 yıl oldu. Belgeyi aldıktan sonra tamamıyla bu işe odaklanacağım. Haftada bir gün okulumuzda teorik dersleri görüyoruz, sınavlara giriyoruz. Aynı zaman pratik yapmak için haftada bir kaç saat atölyede saç ve makyaj yapıyoruz. Bizim için pratik oluyor. Bize elbette katkısı var” ifadelerine yer verdi.