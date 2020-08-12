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Meslek lisesinden ateş ölçerli, maske uyarılı yüz tanıma cihazı

MANİSA ŞEHZADELER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİNDE GÖREVLİ ÖĞRETMENLER, KAYIT DÖNEMİNİN BAŞLAMASI VE OKULLARIN AÇILMASINA KISA BİR SÜRE KALMASI ÜZERİNE YENİ TİP KORONA VİRÜSLE (COVİD-19) MÜCADELEDE KULLANILMASI İÇİN YÜZ TANIMA, MASKE TESPİTİ, TEMASSIZ ATEŞ ÖLÇÜMÜ VE YÜKSEK ATEŞTE SİNYAL VERME GİBİ İŞLEMLERİ AYNI ANDA GERÇEKLEŞTİREBİLEN BİR CİHAZ GELİŞTİRDİ. SİSTEM SAYESİNDE MASKESİZ ÖĞRENCİLER UYARILIRKEN, YÜKSEK ATEŞİ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN DE SİNYAL BUTONU ÇALIŞACAK.

Eğitim 12.08.2020, 10:13
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Meslek lisesinden ateş ölçerli, maske uyarılı yüz tanıma cihazı

Manisa Şehzadeler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevli öğretmenler, kayıt döneminin başlaması ve okulların açılmasına kısa bir süre kalması üzerine yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadelede kullanılması için yüz tanıma, maske tespiti, temassız ateş ölçümü ve yüksek ateşte sinyal verme gibi işlemleri aynı anda gerçekleştirebilen bir cihaz geliştirdi. Sistem sayesinde Maskesiz öğrenciler uyarılırken, yüksek ateşi olan öğrenciler için de sinyal butonu çalışacak.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi devam ederken uzun bir aranın ardından yeniden kapılarını açacak olan okullar her türlü önlemi alarak okullarını hazır hale getirmeye çalışıyor. Kayıt dönemiyle birlikte hareketlenmelerin başladığı okullardan biri olan Manisa Şehzadeler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde geliştirilen bir sistemle öğrenciler ve misafirler okula yüz tanımalı, ateş ölçerli ve maske uyarısı veren bir sistemle okula giriş yapacaklar. Okulun Elektrik Elektronik Teknolojisi AR-GE biriminde görevli 8 öğretmen bir araya gelerek pandemi süreci sonrası da kullanılabilecek bir sistem geliştirdi. Sistemin mimarı olan Elektrik Elektronik Teknolojisi alan öğretmeni Ulvi Hakan Oral, “Pandemi sürecinde efektif bir çözüm aradık. İnsanların temas etmeden uzaktan ateşinin ölçülmesi, gerekli uyarı ve tespitlerin yapıldıktan sonra gereken yerlerde müdahale edebilmek veya ilgili yerlere haber verebilmek için böyle bir çözüm bulduk. Uzaktan, yaklaşık 2 metrelik bir mesafeden gelen kişinin ateşini ölçüyor ve eğer ateşi yüksekse de uyarı veriyor. Bunu biz AR-GE ekibi olarak okuldaki 8 öğretmen buna daha birçok şey ekleyerek özellikle kameranın önüne gelmeden misafir veya öğrenciye üzerine dezenfaktan püskürtülüp, dezenfektan havuzlarından geçirilip en son ateşinin ölçülüp okula güvenli bir şekilde girmesi amacıyla düşündük. Bizim son kontrol noktamız burası. Fakat hızlı bir şekilde kurduk, kayıtlar başladığı için. Daha menüsünü Türkçeleştiremedik. Ancak zaten gelen kişi uyarıya bakarak vücut ısınını okuyor, tehlikeli olup olmadığını kendisi de görüyor ve içerideki işlemlerini yapıyor.” dedi.

Pandemi sonrası da güvenlik açısından kullanılacak

Cihazın kamerasının hazır bir şekilde alındığını ve geliştirdiklerini kaydeden Oral, “Cihazı hazır aldık, yani kamera hazırdı. Üzerinde iki tane ölçüm var. Bir infrared ölçüm bir de normal ölçüm kamerası var. Bu iki kamera karşısındaki kişiye 30 santimetreyle yaklaşık 2 metre mesafedeki insanın vücut ısısını ölçerek gerekli uyarıyı veriyor. Bu ölçümden sonra pandemi bittikten sonra bu kamera ile 6 bin öğrenci ve personeli bir datada saklayabiliyoruz. Asıl amaçlarımızdan biri de bu. Tek giriş noktasına bunu koyarak öğrencileri kontrol etmek. Pandemi süreci geçse de olağanüstü bir durum var mı vücut ateşiyle ilgili onları okumak ve bunları kaydetmek. Öğrencinin takibini de bununla sağlamayı düşünüyoruz. Okul dışından yabancı biri geldiğinde de kamera ‘Sen yabancısın öğrenci değilsin’ diyerek uyarı verecek ve kameranın yanındaki müdür yardımcısı veya güvenlik görevlisine uyarı verecek ve ona göre tedbirler alınacak. Asıl amaçlarımızdan biri buydu. Isı derecesini ayarlamak mümkün. Okul girişimiz çok güneş alan bir yer. Vücut ısıları yükselecektir. 37.5 derecede bırakmayalım 38 dereceye ayarlayalım dedik. Sıfır 2 derecelik bir sapmada koyduk. 38 derece ve üzerinde ateşi olanlar için sistem üzerindeki uyarı butonu sesli ve ışıklı alarm vererek girişteki okul personelini uyaracak ve kişi de aynı uyarıyı alacak ve ‘Benim ateşim tehlikeli değerlerde’ diye ona göre kendisi de önlemini alacaktır.” diye konuştu.

Elektrik Elektronik Teknolojisi alan öğretmenlerinden Orcan Baydır da sistemin daha da geliştirileceğini belirtti. Okul Müdürü Hüseyin Salar ise emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti.

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