Mekan Kafe’den öğretmenlere unutulmaz eğlence

Van’da Mekan Kafe Restoran, 24 Kasım nedeniyle öğretmenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Tüm yurtta olduğu gibi Van’da da ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ çeşitli programlarla kutlandı. Öğretmenlere unutulmaz bir gece yaşatmak için günler öncesinden hazırlıklarını tamamlayan Mekan Kafe Restoran, öğretmenlerini ağırladı. Öğretmenlerin yoğun ilgi gösterdiği gecede ‘Rockustik” grubu sahne aldı. Grubun seslendirdiği şarkılarla kimi zaman duygulu anlar yaşayan öğretmenler, unutulmaz bir gece yaşadılar.

Gece ile ilgili açıklamada bulunan Mekan Kafe Restoran işletme sahibi Cihat Gül ve Ferhat Şen, tüm öğretmenlerin gününü kutlarken, İşletme Müdürü Cihan Akbal ise “Tüm özel günlerde olduğu gibi 24 Kasım gününde öğretmenlerimizi unutmadık. Onlar için güzel bir eğlence programı hazırladık. Öğretmenlerimiz de yoğun iş temposundan biraz olsun uzaklaşarak, keyifli vakit geçirdiler. Ben bu çerçevede tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum” dedi.