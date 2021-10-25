MEB: “Bakanlığımıza bağlı resmi, özel ortaokul ve imam hatip ortaokulları 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik Türkçe, Fen Bilimleri ve Matematik derslerinden oluşan ’Kazanım Değerlendirme Uygulaması’nın 26 Ekim 2021 tarihinde, Bakanlığımıza bağlı resmi ve özel liselerin 11 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinden oluşan ’Kazanım Değerlendirme Uygulaması’nın ise 27 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi uygun görülmüştür.”