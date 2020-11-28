MAÜ’de görevli Doç. Dr. Bilgin, Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu üyeliğine atandı

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Edebiyat Fakültesi tarih bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Feridun Bilgin, Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu üyeliğine atandı. Bilgin, MAÜ’den bir öğretim üyesinin Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu üyeliğine atanmış olmasının üniversitede bir heyecan oluşturduğunu söyledi.

MAÜ Edebiyat Fakültesi tarih bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Feridun Bilgin, geçtiğimiz günlerde Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu üyeliğine atandı. Göreve atanmasından dolayı mutlu olduğunu belirten Do. Dr. Bilgin, "Hem Türkiye hem de dünya çapında marka değeri olan Türk Tarih Kurumunun Bilim Kurulu üyeliğine atanmam, tarih bölümümüz olmak üzere üniversitemizde bir heyecana yol açtı. Edebiyat Fakültemiz ve üniversitemiz bundan gayet memnun. Çünkü böyle saygın bir kuruma kendi mensuplarından birinin atanması başta bölümdaşlarımızı ve üniversitedeki hocalarımızı çok memnun etti. Biz de yeni dönemde yani benim katıldığım bütün toplantılarda Türkiye’nin tarih birikimine elimden geldiği kadar faydalı olacağım. Bilhassa Türk tarihçiliğinin uzun yıllar ihmal ettiği Akdeniz ve Endülüs tarihine yönelik çalışmaların yapılması için elimden geleni gayreti göstereceğim"

"Endülüs bizim kayıp coğrafyamız"

Kendilerinin Endülüs’ü kayıp coğrafyaları olarak gördüklerini kaydeden Doç. Dr. Bilgin, "Bu coğrafyada biz yüzyıllarca bulunduk. Türkiye’mizde maalesef Endülüs tarihi çalışmalarında ciddi bir eksiklik görüyoruz. Nitekim Türk Tarih Kurumu yayınları arasında Endülüs ile ilgili herhangi bir tercüme eser veya özgün bir çalışma yer almamakta. Dolayısıyla bu büyük bir eksiklik. Biz en azından benim katıldığım toplantılarda, görev alacağım çalışma gruplarında veya bilim kollarında Endülüs tarihi ile ilgili ve Kuzey Afrika tarihi ile ilgili, çünkü Kuzey Afrika bize uzak gibi geliyor ama sonuçta oralar bizim gönül coğrafyamız. Tunus, Cezayir, Trablusgarb, Libya buralar yüzyıllar boyunca İstanbul’a bağlı olarak İstanbul’un birer eyaleti olarak varlıklarını devam ettirdiler. İşte bu bölgelerin tarihini kendi gençlerimize ve Türkiye kamuoyuna tanıtmak için elimizden gelen gayreti bilimsel olarak yapacağız. Şahsen benim üzerinde duracağım bu coğrafyalar. Akdeniz, Kuzey Afrika ve Endülüs coğrafyası ile ilgili çalışmaların Türkiye kamuoyu tarafından takip edilmesi tanınması amacıyla Türk Tarih Kurumunda elimden gelen gayreti göstereceğim. İnanıyorum ki diğer bilim kurulu üyeleri ve Türk Tarih Kurumu yöneticileri de bana destek olurlar" diye konuştu.