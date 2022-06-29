Lise tercihi yaparken bunlara dikkat!

‘Hayatı şekillendiriyor’

Lise döneminin gençlerin hayatında büyük bir yere sahip olduğunu belirten Akademisyen-Yazar, Eğitim Danışmanı Ecehan Ersöz, “Öğrencilerin hem kendilerini hem de çevrelerini anlama ve anlamlandırmada, kendilerini ifade etme, iletişim yöntemleri geliştirmelerinde son derece kıymetli bir dönem. Ayrıca bu yıllarda okul tarafından yapılan desteklerle öğrenciler hayatlarını şekillendiriyor” dedi.

‘İyi lise iyi kariyer demek’

Tercih edilecek lisenin ezbere dayanmayan, güncel içeriklere sahip, 21. yüzyılda ihtiyaç duyulacak donanımı kazandırır nitelikte olması gerekli olduğunu aktaran Ersöz, “Diğer yandan öğrencilere kendilerine uygun alanları ve meslekleri seçebilmeleri için kendilerini doğru tanıma, beceri ve yetkinliklerini keşfetme imkânı tanınması lazım. Bu iki bileşeni doğru harmanlayabilen liseler gençlerin gelecek yolculuğuna önemli katkı sağlar. İyi bir lise iyi kariyere işte bu şekilde vesile olur. Aksi takdirde kişisel gelişim anlamında desteklenmeyen gençler bilgi seviyesi ne kadar yüksek olursa olsun kendine uygun kariyer yolunu seçmekte zorlanacaktır. O sebeple lise döneminde kazanılan hem ders içerikleri hem de kişisel farkındalıkların niteliği meslek seçimi ve kariyer yolculuğunun şekillenmesinde kritik öneme sahip” diye konuştu.

‘Puanı yüksek diye seçmeyin’

Ecehan Ersöz’ün tercih yapacak aileler ve öğrencilere önerileri ise şunlar: