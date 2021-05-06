KYK ödemeleri başladı mı? Mayıs ayı KYK burs ve kredi ödeme tarihleri 2021

Milyonlarca üniversite öğrencisinin faydalandığı KYK burs ve kredilerinin Mayıs ayı ödemelerinin hesaplara ne zaman yatırılacağı araştırılıyor.

Geri ödemesiz burs ve geri ödemeli kredi imkanlarından faydalanan öğrenciler, Mayıs ayı KYK kredi ve burs ödemeleri ne zaman yatacak? sorusuna yanıt arıyor.

T.C. kimlik numarasına göre KYK burs kredi ödeme tarihleri değişiklik gösteriyor.

Peki, KYK burs ve kredi ödemeleri başladı mı, ne zaman yatacak? İşte, Mayıs ayı KYK burs ve kredi ödeme tarihleri...

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ BAŞLADI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin mayıs ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 1 milyon 397 bin 469 öğrenciye mayıs ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün başladığını bildirdi.

Mayıs ayına ilişkin burs ve kredi ödemeleri, 6-10 Mayıs tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre yapılacak.

TC Kimlik numarasının sonu;

0 olanlar 6 Nisan'da,

2 olanlar 7 Nisan'da,

4 olanlar 8 Nisan'da,

6 olanlar 9 Nisan'da,

8 olanlar 10 Nisan'da ödemelerini alabilecek.