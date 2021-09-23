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Kuşak ve Yol Gençlik Gelişim Kampı ve Eğitmen Atölyesi’nin açılışı gerçekleştirildi

5’nci Kuşak ve Yol Gençlik Gelişim Kampı ve Eğitmen Atölyesi’nin resmi açılışı yapıldı. Kampın, ortaokul ve lise öğrencileri ve öğretmenlerine açık ücretsiz bir uluslararası değişim etkinliği olduğu belirtildi.

Eğitim 23.09.2021, 11:18
Kuşak ve Yol Gençlik Gelişim Kampı ve Eğitmen Atölyesi’nin açılışı gerçekleştirildi

5’nci Kuşak ve Yol Gençlik Gelişim Kampı ve Eğitmen Atölyesi’nin resmi açılışı yapıldı. Kampın, ortaokul ve lise öğrencileri ve öğretmenlerine açık ücretsiz bir uluslararası değişim etkinliği olduğu belirtildi.

5’nci Kuşak ve Yol Gençlik Gelişim Kampı ve Eğitmen Atölyesi; IAP SEP, ECOSF, NASAC, ALECSO ve ANSO’nun güçlü desteğinin yanı sıra Çin Bilim ve Teknoloji Derneği (CAST), Çin Halk Cumhuriyeti Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (MOST), Chongqing Belediyesi İdari Teşkilatı ve Guangxi Zhuang Otonom Bölgesi İdari Teşkilatı sponsorluğunda gerçekleştiriliyor. Verilen bilgiye göre kampın, ortaokul ve lise öğrencileri ve öğretmenlerine açık ücretsiz bir uluslararası değişim etkinliği olduğu bildirildi. Bu büyük etkinlik, çevrimiçi bilim dersleri, bilim eğitimi forumu, bilim insanları tarafından verilen dersler, Çin üniversiteleri, ortaokullar ve araştırma enstitülerinin yaptığı canlı yayınlar, bilim atölyesi, bilim gösterisi, roket tanıtım yayını ve farklı ülkelerden kültürel gösteriler gibi birçok heyecan verici çevrimiçi aktiviteden oluşuyor.

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