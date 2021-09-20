Kurtaran-21 tatbikatı nefes kesiyor

Bu yıl 11’incisi Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ev sahipliğinde Marmaris Aksaz bölgesinde devam eden ve NATO Müttefik Denizaltı Komutanlığı tarafından planlanan Dynamıc Monarch tatbikatı devam ediyor. 3 yılda bir icra edilen tatbikatta senaryo gereği denizaltıdan personel kurtarma gerçekleştiriliyor.

Tatbikat süresince üç farklı sahada dibe oturmuş üç denizaltıya, kurtarma gemileri ile müdahalede bulunuluyor. Tatbikatın hedef kitlesi; denizaltı arama kurtarma harekâtında görev alan yüzer/dalar/uçar unsurlar ve teşkil edilmiş karargâhla. Dynamıc Monarch Kurtaran-21 tatbikatının amacı NATO üyesi ülkelerin envanterlerinde bulunan kurtarma unsurlarının birbirleri ile entegre bir şekilde kullanılarak çok uluslu bir kurtarma operasyonu ile kurtarılmasını amaçlıyor.

Tatbikata Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 1 fırkateyn, karargâh gemisi olarak 1 tank çıkarma gemisi, 1 denizaltı kurtarma gemisi, 1 kurtarma ve yedekleme gemisi, 2 tuzla sınıfı karakol gemisi, 1 mayın avlama gemisi, 2 denizaltı, 1 deniz karakol uçağı, 2 helikopter, 1 paraşütle arama kurtarma timi, 1 denizaltı tahliye ve kurtarma yardım timi katılıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığından 1 AS-532 Couger ambulans helikopteri, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 1 C-130 tipi nakliye uçağı, Sahil Güvenlik Komutanlığından 2 adet sahil güvenlik botunun yansıda NATO ülkelerinden gözlemci, tatbikat kontrol karargâhı ve icracı olarak katılım sağlanıyor.

NATO dışı ülkelerden Bangladeş, Endonezya, Pakıstan ve Katar gözlemci personel tatbikata iştirak etti.

Tatbikat süresince, temsili olarak satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltıya istinaden kurtarma faaliyetleri icra edildi. Tatbikatta, paraşütle arama kurtarma ekibi ile kazazede personelin denizden toplanması ve ilk müdahalelerinin yapılması, kabiliyetini yitirmiş denizaltı gemisine yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla acil yaşam destek paketlerinin ulaştırılması, denizaltı gemisinin atmosferik şartlarının iyileştirilmesi amacıyla harici havalandırma, mahsur kalan personelin kurtarılması icra edildi.

Tatbikat NATO ve NATO üyesi olmayan ülkelerden personelin katılımıyla 21 Eylül 2021 tarihinde fiili olarak yapılan kurtarma eğitimleri icra edilecek.