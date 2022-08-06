Kursiyerler Oğuzlar’a özgü yemek geliştirdi

Çorum’un Oğuzlar ilçesinde, halk eğitimi merkezinde açılan aşçı yardımcılığı kursunda yeni bir yemek çeşidi ortaya çıkartıldı. Oğuzlar’da yetiştirilen ve coğrafi işaret sahibi Oğuzlar cevizi, yeni yemeğin ana malzemesinden birisi oldu.

Oğuzlar Halk Eğitimi Merkezinde yetişkinler için açılan aşçı yardımcılığı kursunda kursiyerler, Oğuzlar ilçesine özgü olması hedeflenen ve ana malzeme olarak Oğuzlar cevizi ve patates kullanarak farklı bir yemek ortaya çıkardılar. Yemeğin sunumunda yerli erişte kullanılarak hazırlanan erişte-pirinç pilavı, yoğurt ve sebze süslemesi kullanılıyor.

Kursiyerler ile kurs usta öğreticisinin ortaya çıkardıkları Oğuzlar’a özgü cevizli kartol yemeği, Oğuzlar Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen törende Kaymakam Onur Alp Bıçakcı ile eşi, Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu, Şube Müdürü Hikmet Dikimen, okul müdürleri ile misafirlerin beğenisine sunuldu.

Kaymakam Bıçakcı, yemeğin hazırlanışı hakkında bilgiler alarak, tadına baktığı ve kursiyerlerin "ilçeye özgü bir yemek" düşüncesinden hareketle ortaya konulan yemeği beğendiğini ifade ederek teşekkür etti.

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım da beğendiği bu yemeğin yaygınlaştırılması için tüm kursiyerlerden evlerinde de yemeğin yapılarak kullanımının artırılmasını istedi. Yemeğin tanıtımında da ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Yıldırım, Oğuzlar yemeği fikrini ortaya koymalarından dolayı usta öğretici ile kursiyerleri kutladı.