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Küçükçekemece’de 530 öğrenciyle ‘doğa bilim ve toplum çalıştayı’ yapıldı

Küçükçekmece’de, Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi tarafından İstanbul geneli lise öğrencilerine yönelik “Doğa, Toplum ve Bilim Çalıştayı” (DTB) gerçekleştirildi. Çalıştayda projeleri dereceye giren öğrenci ve okullara çeşitli ödüller verildi.

Eğitim 13.05.2022, 11:42
Küçükçekemece’de 530 öğrenciyle ‘doğa bilim ve toplum çalıştayı’ yapıldı

Küçükçekmece’de, Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi tarafından İstanbul geneli lise öğrencilerine yönelik “Doğa, Toplum ve Bilim Çalıştayı” (DTB) gerçekleştirildi. Çalıştayda projeleri dereceye giren öğrenci ve okullara çeşitli ödüller verildi.

Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi tarafından İstanbul il genelinde lise öğrencilerine yönelik ödüllü “Doğa, Toplum ve Bilim Çalıştayı” yapıldı. Medya Sponsorluğunu İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) yaptığı çalıştaya, Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde 28 okuldan 530 öğrenci katılım gösterdi. Proje çerçevesinde öğrencilerden bilimsel okur-yazarlığı becerilerini geliştirebilme, fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında analiz ve sentez basamaklarını etkili bir şekilde kazanma ve sunabilme, fen bilimleri ve sosyal bilimler branşlarına ait bilgi ve becerilerin öğretiminde disiplinler arası uygulamaları etkili bir şekilde kullanabilme becerilerini geliştirilmesi istendi. Öğrenciler daha sonra geliştirdikleri projeleri öğrenci ve öğretmenlerden oluşan bilim kurulu üyelerini sunarak değerlendirmeye alındı. Çalıştayda yapılan sunumların ardından projeleri dereceye giren öğrenciler açıklandı.

"Eylül ayından beri hazırlanıyoruz"

Çalıştayın hazırlanma süreci ile ilgili bilgi veren 10’nuncu sınıf öğrencisi Nihan Seçkin, “Doğa Bilim çalıştayımız aslında senenin başından beri üzerinde çalıştığımız, Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi ile Milli Eğitim Müdürlüğünün birlikte yürütmüş olduğu bir program. Bu programda iki tane tema belirledik, bunlardan biri yenilenebilir enerji, diğeri ise arttırılmış gerçeklik teması. Bu temalarda öğrencilerimizin belli başlı sorunlar belirlemesi ve bu soruna yönelik çözüm önerileri sunmaları istendi. Daha sonra bilim kurulu tarafından değerlendirmeye tabi tutulan bir çalıştay düzenliyoruz. Biz aslında hocalarımızla çok büyük emek vererek projeyi yürüttük. Burada olduğumuz için şimdi çok heyecanlıyız. Bu projeye Eylül-Ekim aylarından beri hazırlanıyoruz. Arka planda çok fazla çalışmanın, çok fazla organizasyonun olduğu bir projeydi. İlerleyen senelerde bunu geleneksel hale gelecek” ifadelerini kullandı.

"Bilim adına bir şeyler yapmak mutlu ediyor"

Bilim adına bir şeylerin yapılması kendisini mutlu ettiğini anlatan Sefaköy Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep Doruk, “Buraya kitlesel göçün engellenmede yenilebilir enerjinin rolü ile ilgili bir sunum yapmak için buradayım. Bu projenin gerek okul hayatımda gerekse günlük hayatımda çok fazla katkısının olduğunu gördüm. Araştırma becerilerim, kendimi ifade etme becerilerimde gerçekten ciddi bir artış olduğunu gördüm. Bilim adına gerçekten bir şeyler yapmak çok iyi, burada olduğumu için çok mutluyum” diye konuştu.

Projenin 50 öğrenci tarafından hazırlandığını ve geleceğe yönelik çözüm önerilerini bulmak için burada olduklarını belirten okul Müdürü Samet Kukal, “Burada bugün toplanmamızın amacı İstanbul’daki birçok öğrencimizin birinci tema olan arttırılmış gerçeklik ile ikinci tema olan yenilenebilir enerji hakkında ve bununla ilgili sunum yapmaları. Sorunlarla ilgili çözüm üretmeleri. Bu ekibi tamamen öğrencilerimiz ve danışman öğretmenlerimizi oluşturdu. Yaklaşık 50 öğrenciyle bu çalıştayı gerçekleştirmekteyiz. Bugün İstanbul’un çok kıymetli okullarından kıymetli öğrenci ve öğretmenleriyle beraberiz. Birlikte geleceğe nasıl bir çözüm üretebiliriz diye bir araya geldik. Şuan toplamda 28 tane okuldan 530 tane öğrenci ve misafir öğretmenlerimiz var” şeklinde konuştu.

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