KPSS Ortaöğretim sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 6 Kasım’da gerçekleştirilen 2022-KPSS Ortaöğretim sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıkladı.

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 6 Kasım’da gerçekleştirilen KPSS Ortaöğretim değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.