KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri ne zaman?

2022 KPSS ÖNLİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS Önlisans oturumu 2 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos ile 15 Ağustos günleri arasında alınacak.

2022-KPSS ÖN LİSANS

SINAV TARİHİ: 02.10.2022

BAŞVURU TARİHİ: 03.08.2022 - 15.08.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 27.10.2022

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURULARI ALINIYOR

2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS Ön Lisans), 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacaktır.

Sınava başvurular, 03 – 15 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları ise 07 – 17 Ekim 2022 tarihleri arasında olacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

2022-KPSS ORTAÖĞRETİM

SINAV TARİHİ: 06.11.2022

BAŞVURU TARİHİ: 01.09.2022 - 13.09.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 01.12.2022

2022-KPSS LİSANS(ALAN BİLGİSİ) 1. GÜN

SINAV TARİHİ: 06.08.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022

2022-KPSS LİSANS (ALAN BİLGİSİ) 2. Gün

SINAV TARİHİ: 07.08.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022

2022-KPSS LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖABT)

SINAV TARİHİ: 14.08.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022

2022-KPSS DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ (DHBT)

SINAV TARİHİ: 27.11.2022

BAŞVURU TARİHİ: 07.10.2022 - 17.10.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 16.12.2022