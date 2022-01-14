Koroğlu Ailesi'nden eğitime büyük destek!

Köroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: 'Babamızın hayrına Arhavi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine HÜSEYİN KURUOĞLU Konferas salonu yaptırarak okulumuz BAŞARILI Müdürümüz Hakan Soydan Bey’e teslim ettik. “Hüseyin Kuruoğlu Toplantı Salonu”nun açılışına Kaymakamımız Sayın Mehmet Şerif OLÇAŞ, Belediye Başkanımız Vasfi Başkan KURDOĞLU ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Aytaç AKGÜMÜŞ ve değerli öğretmenlerimiz katıldı. Kaymakamımız Mehmet Şerif OLÇAŞ tarafından açılışı yapılan “Hüseyin Kuruoğlu Konferans” salonun açılışında ailemize teşekkür plaket takdiminde bulunuldu. İlçemize ve tüm öğrencilerimize önemli katkı sağlayacağını umut ederek hayırlı olması dileriz. '' ifadelerini kullandı.