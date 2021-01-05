Kitap okuyana gram altın hediye

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Beğdeş İlk ve Ortaokulu, en çok kitap okuyan ve özetini çıkaran öğrencilere gram altın hediye edecek.

Siverek Beğdeş İlk ve Ortaokulu idaresi ve öğretmenleri, eğitime ara verilmesiyle okullarından uzak kalan öğrencilerin okuma alışkanlıklarını unutmamaları amacıyla,’Beğdeş Ortaokulu Öğrencileri İçin Okuma Vakti’ projesi başlattı. Proje kapsamında aylık en çok kitap okuyan ilk ve ortaokul öğrencilerine zekâ oyunları, spor malzemesi, çeşitli oyuncaklar, kitap okuma belgesi ve kitap okuma etkinliğinde çekilen fotoğraf çerçevelenip ev ziyaretinde armağan edilecek. Proje kapsamında yıl sonunda en çok kitap okuyup özetini yazılı ve sözlü sunan öğrenciye ise gram altın hediye edilecek.