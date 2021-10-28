Kiğı Devlet Hastanesi’nde tatbikat

Bingöl Bingöl İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Kiğı Devlet Hastanesinde deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

AFAD Bingöl İl Müdürlüğü, deprem ve yangın tatbikatlarına devam ediyor. Bu kapsamda Kiğı Devlet Hastanesinde tatbikat gerçekleştiren ekipler, personele çeşitli eğitimler de verdi. AFAD İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Müdürlüğümüz arama kurtarma personellerince Kiğı Devlet Hastanesine yönelik deprem ve yangın tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Gerçekleşen tatbikat sonrası hastane yangın ekibine yönelik ayrıca yangın söndürme cihazı kullanım eğitimi de uygulamalı olarak verildi" denildi.