Kestel’de tüm okullar ’Okulum Temiz’ Belgeli

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü" kapsamında pandemi döneminde tüm okullarda uygulanması koşulu ile TSE (Türk Standartları Enstitüsü) tarafından bir standart geliştirildi. Bu standart Kestel’deki tüm okullarda uygulanmaya başladı. 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında eğitim kurumlarında hijyen standartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme kontrol kılavuzuna göre belirlenen şartları yerine getiren okullara ’Okulum Temiz’ belgesi verildi. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen hijyen tetkik görevlilerince Kestel’deki okullarda yapılan denetimlerde temizlik ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığına bakılırken, pandemi nedeniyle belirlenen 250’ye yakın kriterin de sağlanıp sağlanmadığı kontrol edildi. Kestel’de denetimi yapılan tüm okullar "Okulum Temiz" belgesi almaya hak kazandı. Okulum Temiz Belgesi almaya hak kazanan okul ve kurumlara belgeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Uç tarafından verildi. Tüm okul ve kurumlar "Okulum Temiz Belgesi" almaya hak kazanmalarından dolayı memnuniyetini ifade eden Cengiz Uç, okul müdürlerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.