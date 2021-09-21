Ankara Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) 2 bin öğrenciyle eğitimlere başladı. Bu kapsamda Keçiören Belediyesi ile İŞKUR iş birliğinde açılan kurslardan vatandaşlar çeşitli branşlarda ücretsiz olarak eğitim alıyor.

Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl yüz yüze kurslara ara verilen KEÇMEK’te bu yıl pandemi kurallarına uygun olarak eğitimler başladı. Gastronomi eğitiminden dil kurslarına, el işinden el sanatlarına varıncaya kadar 60 branşta eğitim imkânı sağlayan KEÇMEK, 10 farklı kurs merkeziyle hizmet veriyor. KEÇMEK başvuruları ve kayıt işlemleri kontenjan tamamlanana kadar bir süre daha devam edecek.

Yeni döneminde 2 bin vatandaşın Keçiören Belediyesi kurumsal web sayfasında yer alan KEÇMEK’in web sitesinden online olarak ya da kurs merkezlerine giderek yüz yüze kayıt yaptırdıklarını belirten Keçiören belediye Başkanı Turgut Altınok, “Yeni dönemde 2 bin öğrenciyle eğitimlerimiz başladı. KEÇMEK’te farklı branşlarda hem el sanatları hem de akademik eğitimler veriliyor. Burası aynı zamanda vatandaşımızın istihdamına katkı sunmak için hizmet veren önemli eğitim kurumlarımızdan biridir. Özellikle kadınlarımızın sosyalleşmesi ve meslek edinmesi açısından da kurs merkezlerimiz oldukça faydalı işler yapıyor. Burada öğrendiklerini evlerinde uygulayarak el emeği göz nuru ürünler ortaya koyan kadınlarımız, bu ürünlerin satışını da yaparak ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar. Ayrıca ilgi duydukları sanatlara da yönelebiliyor bu sanatları icra ederken kendilerini ruh olarak da geliştiriyorlar” dedi.