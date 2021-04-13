KBÜ, Endonezya’daki 32 üniversite ile protokol imzalandı

Karabük Üniversitesi (KBÜ), Endonezya Cumhuriyeti Öğretim Görevlileri Derneği (ADRI) bünyesinde bulunan 32 üniversite ile protokol imzaladı.

Çevrim içi düzenlenen programa, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, KBÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Çepni, KBÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğretim Görevlisi Oya Çepni Önalan ve Endonezya’da bulunan 32 üniversitenin rektörleri ile ADRI başkan ve üyeleri katıldı.

Programda konuşan Rektör Polat, Türkiye’nin 2015’ten beri Endonezya ile çok daha yakın ilişkileri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2015 yılında Endonezya’ya gerçekleştirdiği resmi ziyareti hatırlatan Polat, "Başkanınız Joko Widodo 2017 yılında ülkemizi ziyaret etti. Endonezya Üniversiteleri ile her türlü iş birliğine hazırız. Bu nedenle sizinle yüksek öğrenim alanında ilişkileri geliştirmek için 32 üniversite ile protokol imzaladık. Endonezya Üniversiteleri ile Karabük Üniversitesi arasındaki iş birliğinin ömür boyu süreceğini ve Türkiye ile Endonezya arasında gelecekteki iş birliği için bir standart oluşturacağını umuyorum. Hepinizi Karabük Üniversitesinde ağırlamak dileğiyle, hayırlı ramazanlar diliyorum" dedi.

KBÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğretim Görevlisi Oya Çepni Önalan’ın Karabük Üniversitesi tanıtımına ilişkin sunum gerçekleştirdiği programda, KBÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Çepni de "Saygın Uluslararası Dergilerde Makale Yayınlama" konusunda konferans verdi.