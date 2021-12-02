banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Poşet fiyatına zam gelmeyecek
Poşet fiyatına zam gelmeyecek
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nebati yemin etti
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nebati yemin etti
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
"Cihan bebek öldü" iddialarına hastaneden açıklama geldi

Kayseri 4. Kitap Fuarı’nda hedef 800 binin üzerinde ziyaretçi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 4. Kitap Fuarı’na 800 binin üzerinde ziyaretçi beklediklerini söyleyerek, "Çocuklarımızın geçmişten ziyade geleceğe bakmalarını sağlayacak gayretin içerisindeyiz" dedi.

Eğitim 02.12.2021, 15:05
Kayseri 4. Kitap Fuarı’nda hedef 800 binin üzerinde ziyaretçi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 4. Kitap Fuarı’na 800 binin üzerinde ziyaretçi beklediklerini söyleyerek, "Çocuklarımızın geçmişten ziyade geleceğe bakmalarını sağlayacak gayretin içerisindeyiz" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İhlas Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, yarın açılacak olan Kayseri 4. Kitap Fuarı hakkında bilgiler verdi. Fuara 270 yazarın ve 200’ün üzerinde yayın evinin katılacağını dile getiren Büyükkılıç, 800 bin üzerinde ziyaretçi beklediklerini de belirtti. Büyükkılıç, "Beklenen gün yaklaştı. Yarın inşallah fuarı hep beraber göreceğiz. Hazırlıklarımız, tamamlanma aşamasına geldi. 270 tane yazarımız, 200’ün üzerinde yayın evimiz, 3 milyon civarında kitabımız ve inanıyoruz ki bir önceki rekorlarımızı egale edecek olan, milyonlara ulaşacak olan kitapseverimiz bu ortamı teneffüs edecekler. Biz yakın zamanlarda rahmetli olan Sezai Karakoç’un anısına bu fuarımızı onunla taçlandırdık ve onun adı ile de anmak üzere de bunu belirledik. İnşallah o, ‘ey sevgili, en sevgili’ diyen Allah dostunu, diriliş neslinin müjdecisi ve onu oluşturan fikirlerin sahibi Sezai Karakoç’un ruhuna, anlayışına uygun bir kitap fuarını bu sene hayata geçiriyoruz. Fuarımız, merkezde herhangi bir ulaşım sıkıntısı yok. Her semtten de zaten kitap severlerimizi hem taşıyacak hem de evine götürecek ortamı da hazırlamış bulunuyoruz. Yazarlarımızda, yayınevlerimizde yüz yüze görüşmek, onların sohbetlerinden istifade etmek, kitaplarını imzalatmak herhalde hepimizin bu duyguları yaşaması gerekir. Kayseri’ye bu yakışır, Kayserililer okumayı, dinlemeyi ve okutmayı sever. Alimler şehridir. 5 tane üniversitemiz vardır. 300 bin civarında ilkokul, ortaokul, lise olmak üzere, 80 bin civarında da üniversite olmak üzere 400 bine yakın öğrencimiz söz konusu. Ben diyorum ki; ey anneler, babalar bu yavrularımızın elinden tutalım onları getirelim ve kitaplarla buluşturalım. O ortamı teneffüs etmelerini sağlayalım. 7 belediyemize ait kütüphanesi olan bir şehrimiz var. İnşallah yine Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi bünyesinde donanımlı, toplum koşullarına uygun, Kültür Bakanlığımız ile iş birliği içerisinde yapacağımız, önemli bir kitap merkezi olacak olan kütüphanemiz ile de şehrimizi buluşturacağımızı buradan paylaşmak istiyorum. Biz gençlerimizi seviyoruz. Biz onların donanımlı, özgüven içerisinde, sosyal yönü zengin ve kişilikli olmalarını çok arzuluyoruz. Geçmişten ziyade geleceğe bakmalarını sağlayacak gayretin içerisindeyiz. Rekorumuzu kırıp, daha yukarılara çıkmak hedefimiz. Bir önceki fuarımızda 798 bin ziyaretçiydi. 800 binin üzerinde bir ziyaretçi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Belediye olarak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde yapılacak olan etkinlikler hakkında da konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü diyorlar ama biz engelleri aşan bir anlayış içerisinde o canlarımıza, özel dostlarımıza ilgi duyup, onların da bir bakıma hem günlerini kutlamak hem de hem de onların sevincini paylaşmak açısından yine kendi ile barışık olan Metin Şentürk dostumuzu Kayseri’mizde misafir edeceğiz. Onun hem hoş sohbetlerinden hem de o güzel sesinden inşallah istifade edeceğiz. Aynı zamanda o güne özgü olmak üzere Engelsiz Yaşam Merkezimiz ki bu merkezimizin Anadolu’da eşi ve benzeri yok. Onu da bir bakıma tanıtacağız ve hizmete başlamış olacak. Açılışını da daha sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın marifetiyle zamanı gelince yaptıracağız. Hayırseverimize de teşekkür ediyoruz. Belediye hayırsever iş birliğinin en güzel örneklerinden birini daha 3 Aralık’ta hayata geçmesinin de hep beraber keyfini ve mutluluğunu yaşayacağız. Her yaş grubuna ve engelli yavrularımıza hitap edecek olan özellikleri taşıyor. 3 kısım içeriyor. Hiç kimse birbiri ile bir bakıma buluşmuyor. Sportif alanları ile oradaki hobi ortamları ile sanat merkezleri ile atölyeleri ile havuzu ile tam donanımlı bir engelleri kaldırma merkezi, engelsiz yaşam oluşturma merkezi diye nitelendirebiliriz. Resmi bir kurum statüsünde, bakanlığımızın kontrolünde olacak ve biz orada herhangi bir ücret almayacağız. Vatandaşlarımıza bu hizmeti vereceğiz. Üniversitemizin hemen karşısında, dolayısı ile yine ulaşım sıkıntısı olmayan bir merkezde bu hizmetimizle vatandaşlarımızı buluşturacağız. Unutmayalım ki her vatandaşımız bir engelli adayıdır. Temenni etmeyiz ama engelliye acımaktan öte onların elinden tutmak, yanında olmak, onların sorunlarını aşmak hepimizin görevi olmalıdır" şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 14 33
2. Man City 14 32
3. Liverpool 14 31
4. West Ham 14 24
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 14 21
7. Brighton 14 19
8. Leicester City 14 19
9. Tottenham 12 19
10. M. United 13 18
11. Brentford 13 16
12. Crystal Palace 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Everton 14 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 14 15
17. Watford 14 13
18. Burnley 13 10
19. Norwich City 14 10
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 36
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7