Son Dakika
Kastamonu’da öğrencilere tablet dağıtıldı
Kastamonu’nun Cide ilçesinde hayırseverlerin destekleriyle toplanan 215 adet tablet, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.
Eğitim 14.01.2021, 12:51
1
Kastamonu’nun Cide ilçesinde hayırseverlerin destekleriyle toplanan 215 adet tablet, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında öğrencilerin uzaktan eğitime devam ettiği şu günlerde ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtımı devam ediyor. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığından gönderilen ve Cide Kaymakamlığı öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında hayırseverlerden temin edilen 215 adet tablet, öğrencilere teslim edildi.Cide Kaymakamı Ömer Sağlam, “Koronavirüs salgını nedeniyle eğitim-öğretim, TV ve internet aracılığıyla ‘uzaktan eğitim’ şeklinde devam etmektedir. Bu kapsamda bugüne kadar Milli Eğitim Bakanlığımızdan ve hayırseverlerimizden toplam 215 adet tablet bilgisayar temin edilmiş olup ihtiyaç sahibi öğrencilerimize dağıtımı gerçekleştirilmiş, ayrıca 2 adet televizyon da ihtiyaç sahibi ailelerimize teslim edilmiştir. İhtiyaç sahibi öğrenci ve ailelerimiz için tablet dağıtımı imkanlar ölçüsünde devam edecektir” dedi.
5°
hafif yağmur
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Galatasaray
|17
|33
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Karagümrük
|17
|24
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Kasımpaşa
|17
|22
|14. Malatyaspor
|17
|21
|15. Rizespor
|17
|21
|16. Göztepe
|17
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Liverpool
|17
|33
|3. Man City
|16
|32
|4. Leicester City
|17
|32
|5. Everton
|17
|32
|6. Tottenham
|17
|30
|7. Southampton
|17
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Crystal Palace
|17
|22
|14. Wolverhampton
|18
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Burnley
|16
|16
|17. Brighton
|18
|14
|18. Fulham
|16
|12
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü